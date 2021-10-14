المفوضيَّة تبدأ العدَّ والفرز اليدوي لـ140 محطة

بغداد: شيماء رشيد

باشرت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، العدَّ والفرز اليدوي لبعض محطات الكرخ والرصافة ضمن 140 محطة مشمولة بالعملية، وقال مدير الإجراءات في المفوضية داود سلمان في مؤتمر صحفي: إنَّ “المفوضية (بدأت الأربعاء) في إجراءات العد والفرز اليدوي بالكرخ والرصافة، وإعلان النتائج النهائية سيكون خلال سبعة أيام”.

وأضاف أنه “بعد إكمال المفوضية إرسال جميع النتائج والنظر بالطعون سيصادق مجلس المفوضين على النتائج وتعلن للجميع”، وأشار إلى أنَّ “المحطات التي لم ترسل نتائجها عبر القمر الصناعي في الوقت المحدد، يبلغ عددها 3037 محطة، أما المحطات التي أرسلت نتائجها عبر القمر الصناعي ولم ترسل عصا الذاكرة إلى المكتب الوطني فعددها 504 محطات، فضلاً عن وجود محطات لم تخزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم ترسل عبر القمر الصناعي وعددها 140 محطة”.

وأشار إلى أنَّ “العد والفرز اليدوي سيكون لـ140 محطة فقط، لم تخزن نتائجها في عصا الذاكرة ولم ترسل عبر القمر الصناعي”.

في غضون ذلك، لا تزال الأمور يشوبها الغموض في مسألة إعلان النتائج النهائية للانتخابات وهل سيتم إلغاء تلك النتائج مع وجود اعتراضات كبيرة من أغلب الكتل السياسية التي أبدت عدم قناعتها بالنتائج التي لا تزال مبهمة حتى الساعة.

وأكد خبراء أنه رغم أنَّ الاتجاه نحو إلغاء الانتخابات أمر وارد لكنه مستبعد كون الانتخابات حدثت وأصبحت واقعاً، ولكن يبقى تفسير المفوضية هو الأهم لما يجري اليوم من صعود ونزول في أعداد الأصوات للمرشحين.

واستبعد الخبير القانوني علي التميمي إلغاء نتائج الانتخابات كونه أمراً “غير وارد” لا في الدستور ولا في القانون الانتخابي.

وقال التميمي لـ”الصباح”: “لقد حدث في الانتخابات السابقة أن تمت اعادة العد والفرز اليدوي بعد أن تم تقديم طعون في التزوير وحصول حرق لصناديق الاقتراع، والبرلمان عندئذ كان موجوداً فقرر اعادة العد والفرز اليدوي والمحكمة الاتحادية أيدت هذا القرار وقتها، وتم انتداب 9 قضاة من المفوضية وتم العد وخرجت النتيجة مطابقة”، وأضاف “أما الآن وبما أنَّ البرلمان غير موجود فإنَّ مجلس الوزراء يستطيع اعادة العد والفرز اليدوي او الاعتماد على 8000 صندوق”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط