توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الأمريكية بالإمارات AUE ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

دبي – الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE

بتاريخ: 13 أكتوبر2021:

وقعت الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، اتفاقية تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى التعاون بين الطرفين في إطار تعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة، ضمن اهتمام الجامعة بتخريج دفعات من طلاب كلية القانون، يكون لديهم أفضل الممارسات القانونية والقضائية، بهدف كسب خبرات من كيانٍ قانونيِّ له ثقله وخبرته في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، ممثلةً في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

وقد أُبرم الاتفاق من جانب الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، وسعادة القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي ممثلاً عن المحاكم، وبحضور البروفسور ويليام كورنويل النائب الأعلى لرئيس الجامعة والدكتور عامر غسان فاخـوري عميد كلية القانون من قبل الجامعة، وسعادة القاضي علي المدحاني رئيس العلاقات الدولية للشؤون القضائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والسيدة آمنة العويس المسجل العام محاكم مركز دبي المالي العالمي، والأستاذ أحمد الكمالي مدير العلاقات الحكومية والدولية ومكتب رئيس المحاكم.

وقال الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، إن الاتفاقية تأتي في سياق اهتمام الجامعة الأمريكية بالإمارات AUE، عبر كلية القانون، بإعداد جيلٍ قادمٍ من الطلاب لديها، يكون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، من خلال تأهيلهم وتطوير إمكاناتهم، بما ينعكس على مسيرتهم المهنية ومجتمع القانون بشكل عام.

واتفقت الأطراف، على التشاور وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث المبادرات الراميةِ إلى بناء وتوطيد علاقاتٍ متينةٍ بين الجامعة الأمريكية بالإمارات AUE، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والسعي نحو الاستفادة قدر المستطاع من جهود المحاكم في دعم مبادرات التدريب والتطوير القانوني لطلبة كلية القانون في الجامعة.

وشملت عناصر الاتفاقية، تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي القانوني بين الطرفين، بعقد ندوات قانونية وقضائية مشتركة تٌسهم في إيجاد بيئة قانونية واعية، بالإضافة إلى استضافة قضاة المحكمة للطلاب والمحاضرين ودعمهم من خلال طرح مناقشات قضايا سابقة، محلية أو دولية، مع تعاون الطرفين في تشجيع الطلبات المقدمة من طلاب الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE فيما يتعلق ببرامج الإعارة والتدريب في محاكم مركز دبي المالي.

وأكد الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE، أنه تم الاتفاق على نشر الثقافة القضائية وصقل المهارات القانونية وإثراء المعلومات والمفاهيم حول إجراءات المحاكم لدى طلاب كلية القانون في الجامعة، مما يعزز من عملية إعدادهم للمجال القانوني كمهنة، ويصبحوا متمرسين في الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما توفر الإتفاقية أفضل التطبيقات القانونية للطلبة، بدمج المعارف النظرية والتجارب العملية وتسهيل طلبات المحاكمات الصورية (للأغراض الأكاديمية) وحضور الطلاب الجلسات المباشرة للاطلاع على الأساليب المُثلى لمسارات التقاضي وطبيعة عمل المحاكم، بما يحقق أهداف الجامعة في تخريج جيل قانوني متمكن قادر على مواكبة التحديات القانونية، بالتشارك محاكم مركز دبي، كأحد أهم المراكز والهيئات القانونية دوليا.

وأقرت الاتفاقية، توظيف الطرفين أقصى إمكاناتهم لتبادل الإحصاءات والمنشورات والمجلات والدوريات والقوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم أنشطة الخدمات العامة لكل منهما، والتنسيق لإطلاق مبادرة توعوية مشتركة، أو مستقلة، لاطلاع المستخدمين والعامة على خدمات الطرفين.

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شرح الصور:

01- الدكتور مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة، وسعادة القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال توقيع الإتفاقية.

02- البروفسور ويليام كورنويل النائب الأعلى لرئيس الجامعة وسعادة القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

03- صورة جماعية لوفد المحاكم والهيئة الإدارية في الجامعة.

04- صورة جماعية.

للمتابعة والتنسيق

مراد النتشة

قسم العلاقات الإعلامية والتنسيق الإعلامي

الجامعة الأمريكية في الإمارات

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