دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية تثمن إنسحاب أساتذة وطلاب من الجامعة الدولية بالرباط بسبب عقدها مذكرة تعاون مع جامعات إسرائيلية

تثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنسحاب بعض الأساتذة وطلاب من الجامعة الدولية في الرباط بسبب توقيع الجامعة مذكرة تعاون مع بعض الجامعات الإسرائيلية، رفضا للتطبيع الثقافي مع دولة الإحتلال الإسرائيلية، وتحديدا مع الجامعات التي تنشر الرواية الصهيونية المضللة للرأي العام، والتي تنشر ثقافة الفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني.

وتشير دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا الإنسحاب يؤكد على ثبات موقف الشعب المغربي الذي يناهض التطبيع مع دولة الإحتلال الإسرائيلية في كل أنواعه وأشكاله، وتحديدا إتفاقية التطبيع بين المغرب ودولة الإحتلال الإسرائيلية، التي شكلت طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وبناء عليها تم توقيع العديد من الجامعات في المغرب مذكرات تعاون مع الجامعات الإسرائيلية التي تروج إلى ثقافة الإستعمار والإحتلال، وثقافة الفصل العنصري.

وتؤكد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أن هناك تحول في البنية الفكرية للمجتمعات الغربية، التي أصبحت تؤمن بسلاح مقاطعة إسرائيل، في ظل تحول ببنية بعض الأنظمة العربية المهرولة للتطبيع مع النظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

وتجدد دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتها للتكثيف من الضغط على الجامعات العربية التي وقعت مذكرات تعاون مع الجامعات الإسرائيلية إنسجاما مع إرادة الشعوب الحرة الرافضة للإستعمار والإحتلال، ولكافة أشكال الفصل العنصري، كي لا يتم نشر ثقافة الإحتلال الإسرائيلية القائمة على تزوير الحقائق وإرتكاب الجرائم في الدول العربية.

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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