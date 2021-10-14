ضابط امن يمنع كادر قناة الغدير من تغطية مؤتمر اعلان نتائج العد والفرز ببغداد

١٣/١٠/٢٠٢١

اقتحم ضابط امن موقع التصوير لكاميرا قناة الغدير، خلال التغطية المباشرة لنقل وقائع مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات الذي اقيم اليوم الاربعاء داخل بناية نصب الشهيد، وسط العاصمة بغداد.

وافاد مراسل قناة الغدير علاء حسين لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه تفاجأ فور البدء مع زميله المصور محمد شهيد بنقل وقائع مؤتمر العد والفرز لنتائج الانتخابات البرلمانية، بقيام ضابط امن من القوة المكلفة بحماية المؤتمر باقتحام موقع التصوير، وإيقاف البث.

وأضاف ان الضابط قام برمي معدات واجهزة الكادر خارج البناية التي أقيم فيها المؤتمر، بعد ان طالبهم بمغادرة الموقع على الفور.

ويظهر شريط فيديو لحظة اقتحام الضابط في المؤتمر موقع التصوير وقطع التغطية، خلال النشرة الاخبارية لقناة الغدير.

وترفض جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له الزملاء الصحفيين، بعد منعهم من اداء مهامهم في نقل نتائج الانتخابات، وتعده انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

كما تطالب الجمعية الاجهزة الأمينة كافة بفسح الطريق امام وسائل الاعلام، لنقل ما يجري على الساحة من تطورات بشأن نتائج الانتخابات، لما لها من أهمية في تقرير مصير البلاد السياسي، والكف عن فرض القيود والمضايقات على الصحفيين دون مبرر، والامتثال للدستور.

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