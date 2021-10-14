لم اعد داريا . . الى اين اذهب، للشاعر نزار قباني * د. رضا العطار
اين اذهب ؟
لم اعد داريا . . الى اين اذهب
كل يوم احسً انك اقرب
كل يوم يصير وجهك جزءا
من حياتي . . ويصبح العمرُ اخصب
وتصير الاشكال اجمل شكلا
وتصير الاشياء أحنى واطيب
قد تسربتٍ في مسامات جلدي
مثلما قطرة الندى . . تتسرب
إعتيادي على غيابك صعبُ
واعتيادي على حضورك اصعب
كم انا . . كم انا احبكِ . . حتى
ان نفسي من نفسها . . تتعجًب
يسكن الشعرُ في حدائق عينيكِ
فلولا عينيكِ . . لا شعر يُكتبْ
منذ احببتكِ الشموسُ استدارت
والسماوات ُ صرن انقى وارحب
منذ احببتكِ . . البحار جميعا
اصبحت من مياه عينيكِ تشرب
حُبك البربريُ اكبر مني
فلماذا على ذراعيك اصلب ؟
خطاي انني تصورتُ نفسي
ملكا ، يا صديقتي ، ليس يُغلب
وتصرفت مثل طفلِ صغيرِ
يشتهي ان يطول ابعد كوكب
سامحيني . . اذا تماديتُ في الحلم
والبستك الحرير المقصًب
اتمنى لو كنتِ بؤبؤة عيني
أتراني طلبتُ ما ليس يُطلب ؟
اخبريني من انت ؟ ان شعوري
كشعور الذي يطارده ارنب
انت احلى خرافة في حياتي
والذي يتبع الخرافات يتعب
وقد تتابع قولها فتضيف قائلة :
ماذا اقول له لوجاء يسألني – إن كنت اكرههُ او كنت اهواهُ ؟
ماذا اقولُ ، اذا راحت اصابعهُ – تلملمُ الليلَ عن شعري وترعاهُ ؟
وكيف اسمحُ ان يدنوا بمقعده ؟ – وان تنام على خصري ذراعاهُ ؟
غدا اذا جاء اعطيه رسائلهُ – ونُطعمُ النارَ احلى ما كتبناهُ
حبيبتي ! هل انا حقا حبيبتهُ ؟ – وهل اصدًقُ بعد الهجر دعواهُ ؟
اما انتهت من سنين قصتي معهُ ؟ – ألم تمت كخيوط الشمس ذكراهُ ؟
أما كسرنا كؤوس الحب من زمن – فكيف نبكي على كأس كسرناهُ ؟
ربًاه . . اشياؤه الصغرى تعذبني – فكيف انجو من الاشياء ربًاهُ ؟
هنا جريدتهُ في الركن مهملة – هنا كتابُ معا . . كنا قرأناهُ
على المقاعد بعضُ من سجائرهِ – وفي الزوايا . . بقايا من بقاياهُ . .
مالي احدق في المرآة . . أسألها – بأي ثوب من الاثواب القاهُ
أأدًعي انني اصبحت اكرههُ ؟ – وكيف اكرهُ من في الجفن سكناهُ ؟
وكيف اهرب منه ؟ إنه قدري – هل يملك النهرُ تغييرا لمجراهُ ؟
احبهُ . . لستُ ادري ما احبُ به – حتى خطاياهُ ما عادت خطاياهُ
الحبُ في الارض . بعضُ من تخيًلنا – لو لم نجدهُ عليها . . لأخترعناهُ
ماذا اقول له لو جاء يسألني – إن كنت اهواهُ . إني ألفُ اهواه . .
* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 818تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط