لم اعد داريا . . الى اين اذهب، للشاعر نزار قباني * د. رضا العطار

اين اذهب ؟

لم اعد داريا . . الى اين اذهب

كل يوم احسً انك اقرب

كل يوم يصير وجهك جزءا

من حياتي . . ويصبح العمرُ اخصب

وتصير الاشكال اجمل شكلا

وتصير الاشياء أحنى واطيب

قد تسربتٍ في مسامات جلدي

مثلما قطرة الندى . . تتسرب

إعتيادي على غيابك صعبُ

واعتيادي على حضورك اصعب

كم انا . . كم انا احبكِ . . حتى

ان نفسي من نفسها . . تتعجًب

يسكن الشعرُ في حدائق عينيكِ

فلولا عينيكِ . . لا شعر يُكتبْ

منذ احببتكِ الشموسُ استدارت

والسماوات ُ صرن انقى وارحب

منذ احببتكِ . . البحار جميعا

اصبحت من مياه عينيكِ تشرب

حُبك البربريُ اكبر مني

فلماذا على ذراعيك اصلب ؟

خطاي انني تصورتُ نفسي

ملكا ، يا صديقتي ، ليس يُغلب

وتصرفت مثل طفلِ صغيرِ

يشتهي ان يطول ابعد كوكب

سامحيني . . اذا تماديتُ في الحلم

والبستك الحرير المقصًب

اتمنى لو كنتِ بؤبؤة عيني

أتراني طلبتُ ما ليس يُطلب ؟

اخبريني من انت ؟ ان شعوري

كشعور الذي يطارده ارنب

انت احلى خرافة في حياتي

والذي يتبع الخرافات يتعب

وقد تتابع قولها فتضيف قائلة :

ماذا اقول له لوجاء يسألني – إن كنت اكرههُ او كنت اهواهُ ؟

ماذا اقولُ ، اذا راحت اصابعهُ – تلملمُ الليلَ عن شعري وترعاهُ ؟

وكيف اسمحُ ان يدنوا بمقعده ؟ – وان تنام على خصري ذراعاهُ ؟

غدا اذا جاء اعطيه رسائلهُ – ونُطعمُ النارَ احلى ما كتبناهُ

حبيبتي ! هل انا حقا حبيبتهُ ؟ – وهل اصدًقُ بعد الهجر دعواهُ ؟

اما انتهت من سنين قصتي معهُ ؟ – ألم تمت كخيوط الشمس ذكراهُ ؟

أما كسرنا كؤوس الحب من زمن – فكيف نبكي على كأس كسرناهُ ؟

ربًاه . . اشياؤه الصغرى تعذبني – فكيف انجو من الاشياء ربًاهُ ؟

هنا جريدتهُ في الركن مهملة – هنا كتابُ معا . . كنا قرأناهُ

على المقاعد بعضُ من سجائرهِ – وفي الزوايا . . بقايا من بقاياهُ . .

مالي احدق في المرآة . . أسألها – بأي ثوب من الاثواب القاهُ

أأدًعي انني اصبحت اكرههُ ؟ – وكيف اكرهُ من في الجفن سكناهُ ؟

وكيف اهرب منه ؟ إنه قدري – هل يملك النهرُ تغييرا لمجراهُ ؟

احبهُ . . لستُ ادري ما احبُ به – حتى خطاياهُ ما عادت خطاياهُ

الحبُ في الارض . بعضُ من تخيًلنا – لو لم نجدهُ عليها . . لأخترعناهُ

ماذا اقول له لو جاء يسألني – إن كنت اهواهُ . إني ألفُ اهواه . .

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 818

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