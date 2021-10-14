مصدر من رئاسة الوزراء يؤكد أن تصريحات مستشار الكاظمي بشأن الانتخابات لا تعبر عن وجهة نظر الحكومة

اكد مصدر في الحكومة العراقية، الخميس، ان التصريحات التي ادلى بها مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات مهند نعيم تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تعبر عن وجهة نظر الحكومة مع الاشارة الى ان بعض التصريحات تم حرفها عن مقاصدها من قبل بعض المواقع والصفحات الالكترونية.

واضاف المصدر في تصريح أن “المواقف التي تتعلق بالجانب الأمني تصدر فقط عن الجهات الأمنية المختصة والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة”.

وأشار الى ان “دور المستشار مهند نعيم هو تقديم الاستشارة الى رئيس الوزراء حصراً في بعض الجوانب التي تخص ضمان الامن الانتخابي وسير العملية الأنتخابية”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1485464988503365

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