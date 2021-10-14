ميلان يعلن إصابة ثيو هرنانديز بكورونا

باريس: أ ف ب

أعلنَ نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم امس الأربعاء إصابة مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز بفيروس كورونا.

وعاد الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا إلى صفوف فريقه بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية في ميلانو، وقبلها على بلجيكا 3-2 في دور الاربعة في تورينو. وشهد معكسر المنتخب الفرنسي في إيطاليا إصابة لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو بفيروس “كوفيد- 19” ما اضطره الى الغياب عن المباراة النهائية.

وقال ميلان في بيان إن “ثيو هرنانديز العائد من معسكر منتخب بلاده، خضع لفحص فيروس كورونا في منزله جاءت نتيجته إيجابية”، موضحا أن اللاعب في “حالة جيدة».

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