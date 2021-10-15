التيار الصدري : ننفي ان يكون رئيس الوزراء المقبل من تيارنا حصراً

وقال الربيعي في اتصال هاتفي مع السومرية، “لا صحة للاخبار التي انتشرت باسمي عبر وسائل الاعلام فيما يخص شكل الحكومة المقبلة و سنقاضي المواقع الكاذبة .

ودعا الربيعي، “وسائل الاعلام الى توخي الحذر من نشر الاخبار غير الدقيقة”، مؤكدا انه “يحتفظ بحقه القانوني بالرد”.