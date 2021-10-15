الجملة العصبية تنقذ رجلاً أصيب بـ “درنفيس” بالفقرات العنقية

نجح فريق طبي في مستشفى جراحة الجملة العصبية من انقاذ رجل أصيب بمفك براغي “درنفيس” بالفقرات العنقية ونفذ الى الحبل الشوكي واخراجه بعملية طارئة في غاية التعقيد.

وذكر مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان ان “طوارئ مستشفى الجملة العصبية استقبلت في ساعة متأخرة من الليل رجل يبلغ من العمر 30 عاما أصيب بمفك براغي (درنفيس) في بداية منطقة اعلى الرقبة”.

وأضاف انه “بعد اجراء الفحوصات الشعاعية تبين ان الاله الحديدية (الدرنفيس) أصاب الفقرات العنقية ونفذ الى الحبل الشوكي وتسبب بضرر للأغشية السحائية وأدى الى ضعف في الجهة اليمنى من الجسم”.

ولفت الدلفي الى ان “فريق طبي متخصص برئاسة اخصائي جراحة الجملة العصبية الدكتور مثنى نعمان اجرى له عملية فتح الفقرات العنقية من الخلف واستخراج الجسم الغريب وتصليح الاغشية السحائية ومن ثم عادت الحركة له تدريجيا”.

وأشار الى ان “العملية جرت بمساعدة فريق طبي مكون من الأطباء المقيمين الدكتور هيثم متعب والدكتور علاء حسين والدكتورة زمرد محمد والدكتور علي حاتم والممرضين اميرة وعامر ومقداد واخصائي التخدير الدكتور عامر إبراهيم ومساعدي تخدير فهد وجبار ضمن الكوادر الخافرة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط