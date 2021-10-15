الدوري الكروي الممتاز يستأنف منافساته غداً

بغداد: حيدر كاظم

تستأنف منافسات الدوري الكروي الممتاز غدا الجمعة بإقامة ٥ لقاءات ضمن الجولة الرابعة، اذ يتطلع نفط الوسط الى مواصلة رحلة التألق في الموسم الجديد، حينما يحل ضيفا على الكرخ في مباراة يحتضنها ملعب الساحر احمد راضي.

ويدخل لاعبو عندليب الفرات اللقاء بهدف تحقيق العلامة الكاملة، ورفع غلتهم من الرصيد، لا سيما ان في جعبتهم (9 نقاط) حتى الان، بينما يرنو الكناري الى تحقيق الفوز الاول في مشاركته الحالية بعد تعادلين وخسارة واحدة امام نفط البصرة.

وبدوره يشد القوة الجوية الرحال الى محافظة السليمانية من اجل ملاقاة فريق نوروز، سعيا منه للتقدم في مشوار الحفاظ على لقب الدوري المتوج به في النسخة الاخيرة، ولدى الصقور (9) نقاط، في حين يعاني الوافد الجديد في اول مشاركة له ضمن مسابقة الدرجة الممتازة، كونه يمتلك نقطة واحدة فقط من 3 لقاءات.

وفي مباراة ثالثة يستضيف نفط البصرة في ملعب الفيحاء نظيره الشرطة، املا منه بتحقيق نتيجة ايجابية، تسهم في تعزيز الرصيد، في المقابل يدرك القيثارة اهمية المواجهة وبالتالي فانه سيدخل اللقاء بحثا عن الفوز بهدف فك الشراكة، لا سيما انه يتساوى مع الفريق البصري بعدد النقاط، ولكل منهما (7).

وفي لقاء اخر يطمح نفط ميسان إلى تصحيح المسار، بعد خسارتين متتاليتين، عندما يواجه الصناعة القادم من فوز على سامراء في المباراة الماضية.

ويمتلك نفط ميسان نقطة واحدة ويحتل حاليا المركز الثامن عشر، بينما يتواجد الصناعة في المرتبة العاشرة برصيد (4 نقاط). ويستقبل غدا ايضا اربيل منافسه النجف في ملعب فرانسو حريري.

وتستكمل بعد غد السبت منافسات الجولة الرابعة، اذ يلعب الزوراء أمام الطلبة، في مباراة سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لها، ويستضيف الكهرباء نظيره الديوانية، ويحل النفط ضيفا على الميناء، ويلتقي فريق القاسم مع سامراء، وزاخو وامانة بغداد.

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