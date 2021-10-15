العمل العراقي يدعو جميع الأطراف الفائزة الى تغليب العقلانية ومصلحة العراق

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الخميس المصادف ١٤ / ١٠ / ٢٠٢١ بيانا على خلفية اعلان نتائج الانتخابات ، ومما جاء فيه:

نراقب عن كثب اعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من شهر اكتوبر الحالي ، آملين من جميع المشاركين انتظار النتائج النهائية قبل اتخاذ اي موقف يضر بين ابناء البلد الواحد.

وأضاف البيان: ان تحديات اقلمة العراق وتقسيمه والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب حاضرة في المشهد الحالي ويجب على الجميع تفويت الفرصة على من يتربص بالعراق شرا.

وأشار البيان: ان مرحلة النضال الطويل ضد الديكتاتورية والارهاب التي تعمدت بدماء الشهداء والتضحيات الجسام كنا نأمل ان تقودنا الى الحكم الرشيد والاستقرار.

وختم البيان بدعوة كافة الأطراف الى تغليب لغة الحوار والعقلانية في التعاطي مع النتائج لان المشكلة اليوم فقط في نتائج البيت الشيعي وهنا مكمن الخطر ، فالحوار والتفاهم وتغليب المصلحة العامة على غيرها من المصالح هي الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق.

المكتب الاعلامي

١٤ / ١٠ / ٢٠٢١

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