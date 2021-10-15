اللعنة على الجيش العراقي… قبل عام 2003 وبعده؟

محمد مندلاوي

مما لا يخفى على الكثيرين، إن الذي يسمى بالجيش العراقي قد تأسس إبان الاحتلال البريطاني (الكافر) لبلاد بين النهرين، أو الأصح تأسس عام 1921 على أيدي العجوز الشمطاء اللعينة “مس بيل”. وعند تأسيسه وفاءً لسيدته وولية نعمته اقترح المملوك فيصل الأول أن يطلق اسم “مس بيل” على أول فوج تأسس في هذا الجيش المجرم؟، لكن باقتراح من جعفر العسكري أطلق عليه اسم فوج موسى الكاظم، الإمام السابع عن الشيعة الإمامية 128- 183هـ الذي قدم من شبه جزيرة العرب إلى العراق ودفن بعد وفاته في المنطقة التي تحمل اسمه لقبه الآن الكاظمية. لقد ورث هذا الجيش المصطنع مثل الكيان العراقي المصطنع الحقد السادي البريطاني على الشعب الكوردي المناضل، الذي واجه بقيادة ملك مملكة جنوب كوردستان (محمود الأول) بكل قوة واقتدار جحافل القوات البريطانية الغازية، وبعد إخماد ثورة الملك (محمود الأول) بوحشية،حيث استخدام فيها الغازي حتى السلاح الكيماوي. قام بعده الشيخ (أحمد البارزاني) وشقيقه الأصغر ملا (مصطفى البارزاني) بقيادة ثورة أخرى في جبال كوردستان ضد الاحتلال البريطاني البغيض لجنوب كوردستان. وبعد انتهاء الاحتلال البريطاني للعراق، وتسليم مقاليد السلطة في هذا الكيان المصطنع المسمى عراق إلى مليك مستورد من شبه جزيرة العرب اسمه فيصل أصبح جيش هذا الكيان… أكثر وحشية من جيش الاحتلال البريطاني ضد الشعب الكوردي المسالم، لقد شن هذا الجيش البربري هجمات وحشية ضد المدن والقرى الكوردية في طول جنوب كوردستان وعرضه.

على سبيل المثال وليس الحصر 1- لقد هجم هذا الجيش المجرم بالتزامن مع الجيش الاحتلال البريطاني هجوما بربرياً وبمساندة طائرات الـ”هوكرهنتر” التابعة للقوة الجوية البريطانية على مدينة السليمانية عاصمة مملكة جنوب كوردستان وقتلت العشرات من المواطنين العزل، واحتلت المدينة عام 1924، بعد أن ضُربت بالقنابل التي كانت زنت الواحدة منها أكثر من 200 كيلو غرام. بالمناسبة، في زمن خالد الذكر ملك (محمود الأول) هجم الجيش العراقي المجرم عدة مرات على جنوب كوردستان وكالعادة أحرق فيها اليابس والأخضر. لم يهجم هذا الجيش البربري على الكورد فقط في العهد الملكي البائد، لقد هجم على الشيعة في الجنوب واستباح حرماتهم. وفي عام 1991 عاد الكرة ودمر عموم المدن الشيعية وضرب مراقد أئمتهم بالمدفعية وقتل مئات الآلاف من الأشياع بدم بارد. وهجم في العهد الملكي أيضاً على المسيحيين في الموصل واستحل دمائهم. هذه هي حقيقة جيش السلطة وليس جيش الشعب، وجيش النزوات المجنونة. لقد قام هذا الجيش بكل الانقلابات التي حدثت في العراق، لقد قاد قاسم انقلابه على النظام الملكي. وقام عبد السلام عارف بانقلابه على قاسم. ومن ثم قام بانقلاب ثاني على حزب البعث الذي جاء به إلى رئاسة الجمهورية وهو جالس في داره؟!. لم يتركه جنرالات البعث وضعوا له متفجرات في الهليكوبتر الذي نقلته إلى البصرة وقتل شر قتلة. وقاد ضباط البعث انقلاباً على شقيقه عبد الرحمن عارف، وبعد أيام معدودة قاد البعث انقلاباً آخراً على شركائهم في الانقلاب وأبعدوهم من السلطة. أتلاحظ عزيزي القارئ، كل هذه الانقلابات الدموية وغيرها قام بها هذا الجيش اللعين، الذي على يديه حلت كل المآسي والويلات بالعراق وجنوب كوردستان.

2- وبعد إخماد ثورة الملك محمود قام الأخوان شيخ أحمد البارزاني وملا مصطفى البارزاني بعدة ثورات ضد الاحتلال البريطاني والعراقي لجنوب كوردستان، وقام الجيشان بحرق القرى الكوردية وقتل المواطنين الكورد بدم بارد.

3- في العهد الجمهوري الأكثر وحشية من العهد الملكي قام الحاكم الفردي المدعو عبد الكريم قاسم بشن حرب سادية على الشعب الكوردي، هو الآخر لم يرحم لا الإنسان ولا الحيوان واستخدم الطائرات والمدافع وقنابل النابالم لحرق القرى الكوردية مما حدا بالكورد ترك قراهم واللجوء إلى الجبال والكهوف خوفاً من وحشية هذا الجيش المجرم المسمى بالجيش العراقي.

4- جاء حكم الطرطور المدعو عبد السلام عارف الذي هو الآخر أمر جيشه بتنفيذ سلسلة في جنوب كوردستان. وهو الذي أسس قوات من المرتزقة من بعض كورد الجنسية أطلق عليهم اسم قوات صلاح الدين، وأسس معها قوة أخرى للعرب سماها قوات خالد ابن الوليد، هذه القوات الميلشياوية شاركت الجيش العراقي بتنفيذ جرائمه ضد الشعب الكوردي الجريح. وفي زمن عبد السلام عارف تحديداً في 9 حزيران عام 1963 قام الجيش العراقي المجرم بقيادة الزعيم صديق مصطفى باحتلال مدينة السليمانية وقتل العديد من أبناء الكورد الغيارى، الذين لم يرتكبوا جرماً سوى أنهم كورد، لقد عرف هذا اليوم في التاريخ الكوردي باليوم الأسود.

4- بعد أن قتل عبد السلام عارف بحادث طائرة في البصرة، خلفه شقيقه عبد الرحمان عارف، لقد عم الهدوء بعض الشيء في كوردستان إلا أن الجيش العراقي قام بين فترة وأخرى ببعض العمليات الإجرامية ضد القرى الكوردية الآمنة.

5- وبعد عام 1968 وقيام حزب البعث المجرم بانقلاب في الكيان العراقي واستلامه مقاليد السلطة في الكيان هلل له الجيش العراقي، لأنه أصبح جيش مجرم تقوده سلطة مجرمة؟؟ وشكل نظام حزب البعث فيما بعد جيش رديف سماه الجيش الشعبي هو آخر أكثر إجراماً من الجيش ذاته. من الجرائم الكبيرة التي قام بها الجيش العراقي ويندى لها جبين البشرية، 1- شن حرب شعواء عام 1969 ضد الكورد وحرق القرى الكوردية وتدمير مزارعهم، وحرق العشرات من أطفال الكورد مع عوائلهم بعد أن حجزوهم في كهف من كهوف كوردستان. 2- الحرب المدمرة التي قام بها هذا الجيش المجرم عام 1975 ضد الشعب الكوردي الجريح. 3- وفي ثمانينات القرن الماضي في عهد حكم الطاغية صدام حسين قام هذا الجيش السادي بضرب مدينة حلبجة بالقنابل الكيماوية المحرمة دولياً. 4- شن هذا الجيش المجرم ما سميت بعمليات الأنفال التي شملت عموم أراضي جنوب كوردستان، من قيادات هذه الحملة الإجرامية البشعة المقبور سلطان هاشم وحسين رشيد وصابر الدوري وعلي حسن المجيد وعبد الجبار شنشل ومن لف لفهم من جلاوزة حزب البعث والجيش العراقي. لقد قتل خلال هذه العمليات الإجرامية 182000 كوردي بين رجل وامرأة وشيخ طاعن بالسن وطفل رضيع بعد أن نقلوهم بسيارات عسكرية إلى صحراء الواقعة بين العراق والسعودية.

6- دور الجيش العراقي المجرم في زمن حكم الأشياع وهو بيت القصيد في موضوعنا. تارة بعثه الطائفي المقيت نوري المالكي لغزو مدينة خانقين إلا أنه فشل. وتارة أخرى بعثه القزم الذي بطول الـ…؟ حيدر العبادي لغزو مدينة كركوك، ومن ثم مواصلة الهجوم البربري نحو أربيل العاصمة للقضاء على الإقليم الكوردستاني إلا أن قوات البيشمرجة (پێشمەرگە) وقفت له بالمرصاد وأرسل العديد منهم إلى الجحيم وبئس المصير وعاد هذا الجيش المنحط مكسوراً ذليلاً إلى وجاره؟. عزيزي القارئ، أن هذا الجيش المجرم في عهد حكم الأشياع صار يلعب دور المرتزق حيث يقوم بإرهاب المواطنين الأبرياء كما حصلت البارحة في مدينة كركوك السليبة حين قام هذا الجيش المجرم بكسر أبواب دور الكورد واعتقال أبنائهم والاعتداء عليهم ضرباً بأخماس البنادق وشتمهم، أهذا جيش أم مجموعة من السرسرية أصحاب السوابق؟. كانت مجموعة من شباب الكورد يحتفلون بمناسبة فوزهم بالانتخابات الاتحادية التي ثبتت للمرة الألف ورغم سياسات التتريك والتعريب والتشييع الصفوي بقيت كركوك وستبقى كوردية وكوردستانية رغماً على أنف الأتراك والعرب والتركمانستانيين والناطقون بالعربية؟. بلا أدنى شك كلامي هذا يشمل جميع القوات المسلحة العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي الخ منذ أن تأسس هذا الكيان الذميم عام 1920 وإلى لحظة كتابة هذا المقال. الذي لا يعجبه كلامنا فليضرب رأسه بجبال كوردستان.

السلام على من ناصر ويناصر الكورد وكوردستان

15 10 2021

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