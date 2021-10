تسلسل الحضارات العراقية عبر التاريخ:

*فارس حامد عبد الكريم

شهدت أرض العراق قيام أول حضارة في التاريخ على أرضها، وقد سُمّيت قديماً ببلاد ما بين النهرين نسبة لوقوعها بيننهرَيْ دجلة والفرات بين آسيا الصغرى والخليج العربي، ويعود تاريخ الحضارات القديمة فيه إلى عام 10000 ق.م، وقدأبدعت الحضارات القديمة في العراق في الأدب المكتوب والفن والثقافة والتجارة، فضلاً عن الزراعة.

وهذة الحضارات هي السومرية والأكدية والبابلية والآشورية بالإضافة للكلدانية.

الحضارة السومرية:

وهي الأقدم والمرجّح أنّ نشأتها مابين (4000 – 4500 ق.م)، وضمت عدة مدن مثل أريدو، ونيبور، وكيش، وأور، وأوروك. وتعود بداية الحضارة السومرية لما يعرف بعصر أورك إلى بداية الألف الرابع ق.م، وهي مميزة ببدايات إنشاء المدنالأولى كما أنها ذات طراز فخاري محدد، ونشأت فيها أولى المستوطنات الزراعية على امتداد الفرات منذ الألف السادسق.م المميزة بطرزها الفخارية ذات الألوان والطابع المحدد

وهم أول من اخترع الكتابة وتعود سجلاتهم الى العام 3100 ق.م، واستخدمت لما يزيد عن ألف عام.

وقد كشفت البعثة الفرنسية في ماري بيتي عن وجود مدارس وألواح مدرسية، حيث كان الطلاب يجلسون على مقاعد منالأجر، كما أن قوائم الكلمات تشير إلى وجود نظام مدرسي في الألف الرابع ق.م، وشكلت النصوص المدرسية التي وجدتفي شورباك والتي تعود إلى منتصف الألف الثالث ق.م دليل مباشر على ذلك.

كما اخترعوا العجلة حوالي العام 3500 ق.م، ويعتبر اختراع العجلة الذي تم أيضاً لأول مرة في سومر، من الاختراعاتالتقنية ذات الأهمية البالغة، والتي ارتبطت بتدجين الحيوانات واستخدامها ليس كموارد للتغذية وبعض المنتنجاتالأخرى كالجلود والعظام، إنما أيضاً كموارد لفاعليات إنتاجية، كاستخدامها في الحرث والجر في الأعمال الزراعية،والنقل لاحقاً عند أختراع العربات حين ازداد عدد البشر في مراكز المدن الزراعية وقد بنوا السفن لاستخدامها في التجارةمع الحضارات المجاورة.

كان أول حاكم لسومر هو إتانا الذي عاش في فترة 2800 ق.م، وكان ملك مدينة كيش.

ومن اشهر ملوكها: ابيصار، امار سين، اتو حيكال، اور نمو، اوركاجينا، كلكامش، … .

ومن مصادر تاريخية متعددة ان ولادة نبي الله ابو الانبياء ابراهيم عليه السلام كانت فى منطقة أور .

الحضارة الأكادية:

في حوالَيْ 2350 ق.م واستمرت لقرن من الزمان وتعد الامبراطورية الأكادية أقدم امبراطورية بمعنى الكلمة وعاصمتهاأكاد حيث استولى سرجون ملك الكيش على الحكم عبر الانقلاب على الحكم في سومر، واستمر 56 عامًا، وتشمل كلاً منسومر وبلاد ما بين النهرين وتمتدّ لسوريا، وهم أول من طبق الممارسات الإدارية الحديثة، والنظام القياسي للأوزانوالمقاييس، والتقويمات السنوية في العالم، وكان حكم الأكاديين مزدهرا، لما بلغ ” سرجون الشيخوخة “نهضت جميعالبلدان ضده وحاصرته في عاصمته أكاد، ولكنه تمكن من التصدي للثوار وسحق جيشهم. ومات مخلفا العرش لابنه(ريموش) الذي وصف الوضع العام في عهده : (نهضت جميع البلدان التي خلفها لي والدي، ولم يبق أحد مخلص لي )ويعد عهده عهد حروب الى ان تم اغتياله من قبل حاشية قصره.

ويعتبر الملك “نارام – سن” اشهر الملوك الاكاديين بعد جده سرجون. وفي عهده أمتدت حدود الامبراطورية حتى وصلتشواطئ البحر الأحمر الآسيوية، وبذلك صارت اكبر امبراطورية عرفها العالم القديم.

لكن الامبرطورية تعرضت للغزو من قبل الشعب الغوتي بين 2200 و 2150 ق.م ليدمرها تماماً.

الحضارةالبابلية:

تقع مدينة بابل على نهر الفرات وقد تم تأسيسها حوالي عام 2300 قبل الميلاد، وقد ازدهرت المدينة وعُرفت كثيرًاوأصبحت قوة عسكرية كبرى في عهد الملك الشهير حمورابي، حكم الملك حمورابي من عام 1792 إلى 1750 قبل الميلاد،حيث غزا حمورابي كثير من دول المدن المجاورة ووحد المناطق التي غزاها جميعًا تحت الحكم البابلي، وخلق إمبراطوريةبابل التي اشتهرت بغناها وقوتها وتأثيرها، كما وضع حمورابي أول قانون في تاريخ الحضارات القديمة في العراقوفي تاريخ العالم، والمعروف باسم شريعة حمورابي نسبةً له، لكن الإمبراطورية البابلية لم تدوم طويلا فلقد انهارت بعدوفاة حمورابي وأصبحت مملكة صغيرة لعدة قرون من الزمن فيما بعد.

أشهر معالم الحضارة البابلية:

بوابة عشتار: وهي قلعة تاريخية رائعة. …

حدائق بابل المُعلقة: هي إحدى عجائب الدنيا السبع. …

لوحة التشريعات لحمورابي: وهي لوحة يتم كتابة التشريعات والقوانين عليها المستند عليها من البابليين. …

أسد بابل: وهو تمثال ضخم مصنوع من البازلت، وتم نحته أيام الحيثيين.

الحضارةالآشورية:

شملت الإمبراطورية الآشورية (900 – 600 ق.م) وعاصمتها نينوى الأجزاء الشمالية من العراق وشمال غرب إيرانوالشمال الشرقي من سوريا وجنوب شرق تركيا.

ولغتهم هي مزيج من اللغة الآرامية والأكادية، تميّزت هذه الحضارة في مجالَي الفن والهندسة والتي لا تزال آثارهاقائمة الى اليوم، كما بنوا القصور الضخمة التي شيّدوها من الطوب المبني من الطين واستخدموا الألواح الحجرية فيالجدران لتحقيق ثبات للبناء. ومن ابرزها كان قصر خورس آباد الذي بناه سرجون الثاني بين 717 و 706 ق.م.

ومؤسس السلالة هو “بوزور – اشور” الاول الذي وسع مناطق نفوذه مرحلة بعد اخرى. وخلفه ابنه “شالوم – اخوم” ،الذي استهلك كل وقته للحفاظ على تركة والده له. ثم اعتلى العرش “ايلو – شوما” (1855- 1825 ق. م . ) الذي اصطدمعسكريا مع مؤسس المملكة البابلية القديمة.

وحكم في اشور بعد وفاته ثلاثة ملوك اشهرهم الملك ” شاروكين” الاول (الملك العظيم او الكبير) او ” سرجون ” الاشوري(تميزا عن سرجون الاكادي) ويعد من اشهر ملوك السلالة الاشورية الاولى ، واصبح ملوك ” اشور ” اللاحقون يقدسونهلدرجة انهم وضعوه في مصاف الالهة.

وقد أدرك الآشوريون، انه من الصعب عليهم ان يتوسعوا باتجاه اواسط جنوب بلاد مابين النهرين ، مادامت تقوم فيهاممالك قوية تحول بينهم، ولذلك رنوا الى داخل آسية الصغرى وتوغلوا في داخلها خلال القرن الخامس والعشرين قبلالميلاد وتوّسعت حتّى مصر وقبرص وإلى حدود بلاد فارس

وأسسوا لأنفسهم مستوطنات تجارية في المنطقة المعروفة باسم (كبادوكيا) .

وكان الآشوريون من أعظم البنائين ولذلك شيدوا مدنا ً رائعة تعج بالمعابد والقصور، وقد اعتمدت الدولة الآشورية علىأساس عسكري حربي، مما أدى إلى استخدامها الخيل والمركبات الحربية وابتكار المنجنيق بأنواعه، كما استخدمواالحديد في صنع الأسلحة الخفيفة كالسيوف وقاموا ببناء التماثيل الخالدة كالثيران المجنحة التي تكرس قوة الحضارةالأشورية وتدلل على ملوكها.

وامتد تاريخ الحضارة الآشورية ما يقارب 1400 سنة.

وكان الملك ( آشور بانيبال ) آخر وأعظم الحكام الآشوريين وكان متعلماً ومثقفا ً وفي غضون فترة حكمة أنشأ مكتبةضخمة حفظ فيها سجلات قديمة، سجل عليها العديد من النقوش الأدبية والتاريخية والرياضية والفلكية، وعندما ماتهذا الملك في عام 627 قبل الميلاد سقطت الإمبراطورية على يد الملك البابلي (حّمورابي) واصبحت اشور مقاطعة تابعةلأراضي المملكة البابلية.

الحضارةالكلدانية:

ويطلق على الإمبراطورية البابلية في هذهِ المرحلة اسم ” الإمبراطورية البابلية الثانية”.

والكلدان قبيلة تتحدّث السامية هاجروا إلى منطقة بلاد ما بين النهرين بين 940 و855 ق.م.

في عام 620 قبل الميلاد عندما عمّت الثورات أنحاء الإمبراطورية الآشورية قام الكلدانيين باستغلال الوضع والاستيلاءعلى بابل، ثمّ سيطروا على سوريا وفينيسيا وفلسطين وقبرص وإدوم وأجزاء من شبه الجزيرة العربية، ليغدو الكلدانيونقوة إقليمية.

ومن أقوى وأشهر ملوك الكلدان نبوخذ نصر الثاني الذي حكم عام 604 ق.م، أطلق عليه الفرس اسم بختنصر و معناهالسعيد الحظ.

و كان هذا الملك قائداً حربياً و رجلاً عمرانياً محبّاً للبناء. قاد حملة إلى مصر و انتصر على الفراعنة، واستولى على قسممن فلسطين فقد جعل بابل عاصمة إمبراطوريته وبنى الزقّورات ومعبد للآلهة مردوخ ، ودافع عن حدوده ليتوسّع فيمصر وأجزاء من آسيا الصغرى، وهزم نبوخدنصر الثاني الفينيقيين عام 585 ق.م.

، واستولى نبوخدنصر الثاني على أورشليم عام 587 ق.م وسبي اليهود عام 586 ق.م إلى بابل.

وحسب الروايات التاريخية ان النبي دانيال عليه السلام كان ممن تم أسرهم ونقلهم إلى بابل إبان السبي البابلي لبيتالمقدس وتدميرها على زمن نبوخذ نصر. وتشير تلك الروايات انه تبوأ منصباً مهماً في دولة نبوخدنصر بعد ان اعجبهتفسير حلم له.

فكان له أيضا عدة اعمال عمرانية منها الجنائن المعلقة التي سميت بحدائق بابل المعلقة و ذلك اكراما لزوجته الميديةأميديا ابنة الملك سياخريس الذي تحالف معه نبوبولاسر (والد الملك نبوخذ نصر الثاني) و التي اعدها المؤرخ و الرحالةالاغريقي هيرودوت ضمن عجائب الدنيا السبع القديمة و يقول هيرودوت ان الحدائق المعلقة قام بدعمها بالمياه عبرانابيب تمكن من اصعاد المياه إلى الاعلى و هذا يكشف ان البابليون كانوا يعرفون نظرية أرخميدس .

كما قام نبوخذنصر بدعم بابل بسورين فبنى سورين احدهما داخلي و الاخر خارجي و كان عرضهما كبيرا و يقولهيرودوت بان بابل هي المدينة الوحيدة التي كانت تمشي فيها العربات على اسوارها , كما بنى نبوخذنصر لمدينة بابل8 بوابات و كان اكبرها بوابة عشتار بأسم الالهة عشتار و التي كانت تمر من شارع الموكب الذي كان يحتفل به البابليونبعيد اكيتو

كما قام نبوخذنصر ببناء المعابد و بنى قصر كبير لنفسه و عبد عدة طرقات و خاصة في سوريا و اُعدت بابل في زمننبوخذنصر أجمل مدن العالم في ذلك الوقت و نالت شهرة عديدة في الامم في ذلك الوقت.

يعتبر نبوخذ نصر قائداً عالمياً عبر التاريخ ، كان يستفيد كثيراً باستخدام الشعوب التي يحتلها مستخدماً ذكاءه ، كانيستنفذ كل الإمكانيات البشرية و المادية للشعوب التي يستولي عليها لحد التحكم بحياتهم ، إلا أنه امتاز بتسامحهالديني و حرية الفكر و كان يسمح للشعوب المحتلة أن تعبد آلهتها ، و كان يشارك الشعوب طقوسهم الدينية و يحترمآلهتهم ، يعتبر أعظم ملوك بابل و قد اشتهر بلقب (مقيم المدن) فقد كان فاتحاً للمدن لا غازياً، و قد امتاز بأنه يعتمد علىمشورة مستشاريه و قد أُعترف بمقولته المشهورة (الكبرياء الزائدة مدمرة للنفس) ومع وفاته أنتهت فترة الاستقرارالكلداني لتنهار الإمبراطورية بعد غزو الفرس لها على يد الإمبراطور الفارسي قورش عام 538 ق.م.

في زمن الملك الكلداني بلشاصر وضمها لإمبراطوريته.

استاذ جامعي – النائب الأسبق لرئيس هيئة النزاهة الإتحادية.

