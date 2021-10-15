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صالح وزيدان يدعوان جميع الأطراف السياسية إلى التهدئة وتجنب التصعيد

بيان مشترك عن صالح وزيدان: ندعو جميع الأطراف إلى موقف وطني والالتزام بالتهدئة

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الجمعة، جميع الأطراف إلى موقف وطني والالتزام بالتهدئة.
وذكر الرئيسان في بيان مشترك انه “انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والقانونية، وحرصاً على سلامة العملية الدستورية والمسار الديمقراطي في البلد، وتأكيداً على ضرورة حماية مصلحة العراقيين، وحرصا على أمن البلد واستقراره والعمل على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر على الأمن العام”.

واكدا بحسب البيان المشترك على أن “الاحتِكام إلى الشعب هو مبدأ أساسي ودستوري باعتباره مصدر شرعية الحُكم، وأن الانتخابات هي استحقاق وطني ومسار ديمقراطي سلمي للرجوع إلى المواطنين وخياراتهم، وضرورة تحقيق ثقة العراقيين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إرادتهم الحقيقية”.

وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية الانتخابية، شددوا على “انها مقبولة ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل”،، مؤكدين “دعمنا لمفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة هذا الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية عالية وبمسؤولية وحيادية تامة”.

ودعا صالح وزيدان، جميع الأطراف إلى “موقف وطني مسؤول يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للبلد، والتزام التهدئة وتغليب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وضرورة تضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد بتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب ويستجيب لتطلعاته في الإصلاح والتنمية، ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد بترسيخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل”.

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