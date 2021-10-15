ليلى علوي واكبت صيحات الموضة بإطلالات سابقة لعصرها

النجمة المحبوبة ليلى علوي دائماً ما تبهرنا بإطلالاتها على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، فهي تجيد اختيار الأزياء المناسبة التي تبرز بها جمالها وتؤكد أناقتها. والحقيقة أن لليلى علوي باع طويل في مواكبة صيحات الموضة، بل أن إطلالاتها السابقة من الثمانينيات والتسعينيات، واكبت الصيحات الرائجة الحديثة والعصرية، كما لاحظنا في الصور التي حصلنا عليها حصرياً من أرشيف الفنانة المصرية.

الجاكيت الجلدية: قطعة لا غنى عنها في خزانة أيّ امرأة عصرية حالياً، ليلى علوي سبقت الجميع بارتدائها في الثمانينيات، في صورة جمعتها بالنجمة يسرا، وتظهر فيها بالجاكيت الجلدية السوداء مع الدنيم الأزرق الواسع والنظارة الداكنة.

بولكا دوت: هذه الطبعة المحببة لدى الكثير من عاشقات الموضة، كانت رائجة كذلك في الثمانينيات والتسعينيات، نرى هنا ليلى علوي بفستان منسدل الكتفين، بالطبقات والكشكش الناعم، وطبعة البولكا دوت البيضاء الكبيرة.

أكسسوارات الشعر: أكسسوارات الشعر سواء كانت الأطواق العريضة، أو الأطواق التي تزين الجبهة، لا تزال رائجة لهذا الموسم أيضاً. رأينا ليلى علوي بطوق أبيض عريض بنفس لون البلوزة، مع أقراط كبيرة زادت من تحديد وجهها وإضافة التوهّج إليه. ظهرت كذلك ليلى بطوق الجبهة على غلاف مجلة الموعد لعام 86، بستايل البوهو شيك الرائج جداً حالياً.

القفطان المغربي: نرى الكثير من النجمات بالقفطان المغربي الأنيق بالذات في المناسبات الدينية والأجواء الشرقية مثل شهر رمضان، ليلى ظهرت به في صورة جمعتها مع النجمة صابرين، باللون الأسود المطبوع والتطاريز الذهبية الفخمة.

البذلة الرجالية: البذلة صيحة جذابة ورائجة منذ عدة مواسم، في هذا الألبوم نرى ليلى علوي بالبذلة الرجالية البيضاء، مع قميص كلاسيكي بنفس اللون.

النظارة الشمسية الملونة: نعرف أن هذه الصيحة انتشرت في الثمانينيات لكنها عادت من جديد في الموسم الماضي، ولا تزال تلقى شعبية جيدة.

قيبة الخصر: قطعة أخرى لا غنى عنها اليوم للمرأة العصرية، ارتدتها ليلى علوي مع بنطلون من الدنيم الأزرق وقميص منقوش.

الـBomber Jacket: السترة المنتفخة الرياضية أيضاً كانت قطعة مفضلة لدى ليلى علوي في الثمانينيات لدرجة ظهورها بها على غلاف المجلات.

الكاروهات: طبعة الكاروهات الرائجة ارتدتها ليلى علوي في البلايزر الكلاسيكية مع القميص الأبيض.

طبعة جلد النمر: الطبعة المفضّلة لدى النجمات اليوم، ظهرت بها ليلى بفستان بسيط برتقالي مع عقد أسود وأقراط مطابقة.