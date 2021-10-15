ماهية الحروب الصليبية (3)

خطبة البابا والاستجابة الشعبية

محمد سيف الدولة

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هذه هى الحلقة الثالثة عن كتاب ماهية الحروب الصليبية للمؤرخ الكبير/ الدكتور قاسم عبده قاسم الذى رحل عن عالمنا منذ بضعة ايام، وكنا قد تناولنا فى الحلقتين السابقتين: الايدولوجية الصليبية و الظروف التاريخية والدوافع.

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الخطبة الشهيرة :

فى السابع والعشرين من نوفمبر سنة 1095 م، ومن مدينة صغيرة فى جنوب فرنسا تدعى كليرمونت، وجه البابا اربان الثانى خطبة الى جمع غفير من الناس يشمل الاساقفة ورجال الدين والامراء والاقطاعيين، دعا فيها الى القيام بحملة مقدسة تحت راية الصليب هدفها تحرير فلسطين من ايدى المسلمين

وكان اهم ما جاء بها:

اولا ـ ان هدف الدعوة هو تحرير الكنيسة الشرقية من ربقة المسلمين. وتخليص الارض المقدسة من سيطرتهم، هذه الارض التى وصفها الكتاب المقدس بانها الارض التى تفيض باللبن والعسل، ووصفها اربان الثانى بانها ميراث المسيح.

ثانيا ـ وانه قد اضفى القدسية على نفسه اعتمادا على نصوص وردت فى الاناجيل المسيحية، واهمها نص من انجيل لوقا يقول: ” ومن لا يحمل صليبه وياتى ورائى فلا يقدر ان يكون لى تلميذا”

ثالثا ـ و انه كان يدعو الى هذه الحملة المقدسة باسم الرب بوصفه نائبا عنه فى الارض، فقد ذكر انه قال “ومن ثم فاننى، لست انا، ولكن الرب هو الذى يحثكم باعتباركم وزراء المسيح ان تحضوا الناس من شتى الطبقات ..”

رابعا ـ ولقد امتدح البابا شجاعة الفرنج وقدراتهم القتالية وادان حروبهم ضد بعضهم البعض وحثهم على عدم اراقة الدماء المسيحية وفرق بين الفارس الجديد الذى يحب المسيح ويحمل صليبه ويحب جاره ويناضل من اجل تحريره وبين الفارس القديم الذى يسعى وراء اطماعه الشخصية ويصب العنف على اخوانه المسيحيين.

خامسا ـ اشار البابا الى منح غفران جزئى لكل من سيشارك فى هذه الحملة، سواء مات فى الطريق الى القدس، او قتل فى الحرب ضد المسلمين.

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· ولقد لقيت خطبة البابا استجابة فورية وهائلة، فلقد طرح مشروعا طال انتظارهم اياه بما فيه من مكاسب دنيوية وخلاص للروح. وتجسد هذ القبول والحماسة فى الصيحة المشهورة التى رددها الحاضرين “أى الرب يريدها”

· وظلت هذه هى الصرخة الرسمية للحروب الصليبية والتى يرددونها فى كل معاركهم ضد المسلمين.

· وسارع الكثيرون يقسمون امام البابا على القيام بالرحلة، كما اخذ كثيرون يخيطون صلبانا من القماش على ستراتهم

· وقد تم الاعتراف بجميع الفرسان الذين اقسموا على الذهاب، جنودا فى جيش الرب فى احتفال رمزى، وصار الصليب شارة لكل فارس فى كل حملة صليبية فهو علامة على الحماية الالهية بالاضافة الى تحوله الى شارة قانونية تدل على الامتيازات الدنيوية لان الكنيسة اصدرت مراسيم غاية فى الاهمية لصالح الصليبيين فاثناء فترة غيابه تعفى املاك الصليبى من الضرائب وقد يمنح تسهيلات فى ديون.

· ولقد حدثت استجابة سريعة من جانب الكثير من الفئات، فبدأ الغرب الاوروبى يتحرك كله استعدادا للخروج: ” كافة ممالك الارض كانت تتحرك، لم يكن هناك منزل خال من المشاركين …. ” على حد قول بعض شهود العصر.

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الحملة الشعبية

· على عكس رغبة البابا الذى وجه دعوته الى المحاربين من الفرسان والنبلاء، كانت اولى القطاعات استجابة هى العامة من الفلاحين والفقراء، الذين رأوا فى هذه الدعوة فرصة للتحرر من الاحباط والجوع و من نير القنانة وسيطرة السادة الاقطاعيين.

· فقد فاقت استجابتهم كل التوقعات فى فرنسا والاراضى الواطئة والمانيا وغرب ايطاليا.

· وتكونت منهم حركة شعبية ارتبطت باسم “بطرس الناسك” وهو راهب هجر الدير بتكليف من البابا لكى يقوم بالدعوة الى الحملة الصليبية.

· وقد تحول بطرس الناسك فيما بعد الى اسطورة، فقد نسب اليه فضل اثارة الغرب الاوروبى لشن الحملة الصليبية ضد الشرق العربى الاسلامى واعتبره بعض المؤرخين نبى الحركة الصليبية.

· وتكونت الحملة الشعبية من آلاف الفلاحين الذين لم ينتظروا الموعد المتفق عليه فبداوا الزحف فى ربيع 1096.

· وكان اول فرقة من حملات الفلاحين تحت قيادة شخص يدعى “والتر المفلس” وبدا اتباعه فى عمليات السلب والنهب فى اراضى بلغاريا، فقاتلهم البلغار وقتلوا العديد منهم.

· وفى 20 ابريل 1096 غادر جيش بطرس الناسك الاراضى الالمانية، وضم مئات من الافاقين والمجرمين وبنات الهوى والفلاحين والفقراء من اهل المدن فضلا على عدد صغير من الفرسان، متوجها شرقا الى القسطنطينية.

· وعند مدينة سملين على حدود المجر مع الامبراطورية البيزنطية كشف جيش الرب عن وجهه القبيح وجرت على سملين واهلها من المسيحيين مذبحة رهيبة وازهقت ارواح 4000 من ابناء المدينة.

· وتكررت الماساة فى مدينة نيش اذ قام جيش الصليبيين باحراق مساكن القرويين بسكانها الاحياء فى داخلها.

· فقامت الحامية البيزنطية بمهاجمة جيش بطرس الناسك وقتلت الكثيرين من رجاله، فتفرقوا بضعة ايام ثم تجمعوا مرة اخرى ووصلوا مشارف القسطنطينية فى اغسطس 1096 وعاثوا فيها فسادا فنهبوا واحرقوا وسرقوا. فنقلهم الامبراطور بسرعة الى آسيا الصغرى عبر المضايق وهناك ومرة اخرى ارتكبوا ابشع المذابح ضد السكان المسيحيين.

· وانتهى بهم الامر ان وقعوا فى شباك كمين أعده لهم الاتراك السلاجقة. وتم الاجهاز على الحملة الشعبية وقتل والتر المفلس وهرب بطرس الناسك الى القسطنطينية.

· وكانت هذه البديات الاولى التى كشفت عن الوجه الحقيقى لجيش الرب. (يتبع)

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القاهرة فى 15 اكتوبر 2021

الحلقات السابقة:

1) الايديولوجية الصليبية

2) الظروف والدوافع

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