مداهمات مباغتة تضبط مصنعاً للقذائف وتدمِّر مخابئ لداعش

بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

باغتت مفارز الاستخبارات العسكرية وقوات الرد السريع عصابات داعش الارهابيَّة، اثر تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

العملية في نينوى استندت إلى معلومات استخبارية غاية بالدقة، أكدت وجود مصنع متخصص لصناعة القذائف والمتفجرات والعبوات الناسفة ومنصات اطلاق الصواريخ بإحدى الدور العائدة لإرهابي هارب في منطقة الشورة.

وعلى اثر تلك المعلومات توجهت مفارز من شعبتي المصادر والاستخبارات العسكرية وتمت مداهمة المنزل والاستيلاء على ماكنة (تورنة) عملاقة بداخله تستخدم لصناعة القنابر والمتفجرات وهياكل العبوات الناسفة.

وضبط، خلال العملية، 127 محرك صاروخ كاتيوشا، و 66 قنبرة هاون، و 35 مسطرة تفجير، و27 اطلاقة صلدة، و19 صاروخ جهنم، و3 منصات لاطلاق الصواريخ، وتكفلت مفارز هندسة الفرقة برفع الماكنة والمتفجرات والتعامل معها وفق السياقات

المعمول بها.

عملية صلاح الدين نفذتها فرقة من قوات الرد السريع، وتم تفتيش قرى عدة في اطراف قضاء آمرلي، واسفرت عن تدمير عدد من المخابئ والاوكار، فضلا عن تفتيش قرية بئر الذهب وقرية اوج تبه لغرض قطع الطريق على المجاميع الارهابية التي كانت تتخذ هذه القرى منطلقا لتنفيذ عملياتها الارهابية ضد المواطنين والقوات الأمنية.

وبالتزامن مع تلك العمليات، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب خلال تنفيذه عملية امنية فجر يوم امس، من القاء القبض على 3 إرهابيين ينتمون لعصابات داعـش الإرهابية في محافظتي صلاح الدين وديالى.

جنوبا، في محافظة البصرة، باشرت مفارز قيادة عمليات المحافظة خطة جديدة لحصر السلاح بيد الدولة والقاء القبض على المطلوبين في المحافظة، وتمت مصادرة بعض الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والاعتدة.

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