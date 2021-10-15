منظمة حقوقية تدين الا شتباكات المسلحة بالطيونة ببيروت وتطالب اللبنانيين باحترام الدستور والقضاء اللبنانى

منظمة تنتقد الشعارات الطائفية والتدخل بالقضاء اللبنانى باحداث الطيونة ببيروت

منظمة حقوقية تطالب الحكومة اللبنانية بتقديم المتهمين بانفجار مرفا بيروت للقضاء اللبنانى

بيان صحفى

ادانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية بالشرق الاوسط الاشتباكات التى شهدتها العاصمة اللبنانية بحى الطيونة فى بيروت على خلفية وقفة احتجاجية نظمها أنصار حزب الله وحركة أمل وذلك على خلفية التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت

وانتقد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الشعارات الطائفية والمذهبية خلال تلك الاحداث الامر الذى يساهم فى احداث ازمة كبيرة داخل لبنان في ظل تصاعد الاحتقان في الشارع اللبناني على خلفية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت

كما انتقدت المنظمة التدخل فى القضاء اللبنانى ومحاولة عزل قاضى التحقيق فى قضية مرفا بيروت مما يعتبر اعتداء على استقلال القضاء اللبنانى والدستور اللبنانى

ودعت المنظمة كافة الاطراف اللبنانية باحترام القضاء اللبنانى واستقلالية القضاء اللبنانى وكذلك احترام الدستور اللبنانى وانتظار نتائج التحقيقات فى قضية انفجار مرفا بيروت وما ستسفر عنه التحقيقات وقرارات القضاء اللبنانى كما طالبت الحكومة اللبنانية بتقديم كافة المتهمين بقضية انفجار المرفا للقضاء لحين ثبوت تورطهم بالانفجار ا و براءتهم

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