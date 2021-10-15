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وزارة الداخلية تنفي احتراق مخازن لصناديق الاقتراع في بغداد

#خبر_كاذب
تناولت صفحة الانبار خبر كاذب نصهُ
حريق في مخازن الشاي في منطقة الدولعي ببغداد التي تحتوي على صناديق الاقتراع .

الحقيقة : بعد التواصل مع مديرية الدفاع المدني وضحت أنه لم يتم تسجل اي حادث يذكر بخصوص حرق اي مخزن مخصص لخزن صناديق الاقتراع كما اكدت قيادة عمليات بغداد بأن جميع المخازن المخصصة لخزن صناديق الاقتراح مؤمنة من قبل القوات الامنية ، كما يدعوكم قسم محاربة الشائعات في وزارة الداخلية لتوخي الحيطة والحذر بنقل الاخبار والاعتماد على المصادر الرسمية

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