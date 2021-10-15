وسائل اعلام افغانية: قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري داخل مسجد في قندهار

وأكدت وسائل إعلام محلية ودولية أن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف العديد من القتلى والجرحى.

ونشرت وكالة “آماج نيوز” الأفغانية أولى صورة من موقع الحادث.