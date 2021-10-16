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اعلان ميلان عن إصابة دياز بفيروس كورونا

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن إصابة النجم الإسباني ابراهيم دياز، بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان:” يعلن نادي ميلان أن نتائج اختبار إبراهيم دياز جاءت إيجابية لمسحة أجريت اليوم، اللاعب بخير وهو في عزلة بالمنزل، كما تم فحص الفريق بأكمله والنتائج جاءت سلبية”.

ويعد دياز ثاني لاعب في الروسونيري يصاب بفيروس كورونا بعد إصابة النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز.

وأصبح من المؤكد غياب اللاعب عن مواجهة هيلاس فيرونا وبولونيا في الدوري الإيطالي، وعن مواجهة بورتو في دوري الأبطال.

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