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التيار الصدري يحسم خلفية مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة

علق رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، الجمعة، بشان المرحلة المقبلة، مؤكدا ان الحكومة الجديدة لن تكون خاضعة للتوافقات السياسية ورئيسها من التيار.
وقال الربيعي في تصريح  إن “الحكومة المقبلة غير توافقية ،وستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات ،والمعارضة ستكون من جميع المكونات”.
وأشار الى أن “التيار الصدري سيحول الحق الحزبي الى استحقاق وطني”، مؤكدا ان “الكتلة الصدرية ستعلنها بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري”.
وتابع أن “الحكومة المقبلة مسؤولة مباشرة من التيار الصدري وتتحمل كافة الاخفاقات”.
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