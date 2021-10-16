العراق يعلن اكتمال الفرز اليدوي لجميع اللجان الانتخابية

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات، عبد الحسين هنداوي، اليوم السبت، اكتمال العد والفرز اليدوي لجميع اللجان الانتخابية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أعلن اكتمال العد والفرز اليدوي للمحطات (اللجان) الانتخابية المحجورة جميعها.

وأوضح هنداوي أن نتائج العد والفرز اليدوي، جاءت مطابقة للإلكتروني.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.

يتبع…