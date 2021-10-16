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المفوضية تصدر تنويها هاما بشأن نتائج العد والفرز

أوضحت مفوضية الانتخابات، الجمعة، ان نتائج العد والفرز سيتم جمعها مع النتائج الأولية والإعلان عنها كاملة حال الانتهاء من ادخالها في المكتب الوطني.
وقالت المفوضية في بيان  اليوم، (15 تشرين الاول 2021)، ان “النتائج الواردة حاليا في التقارير المعلنة على موقعنا الالكتروني هي ما وردنا من مركز العد والفرز المركزي في قاعة الشرف (الجندي المجهول)”.
وأضافت انه “لم يتم إدخال هذه النتائج مع النتائج الأولية المعلنة مسبقا بتاريخ 11 \ 10 \ 2021”.
وتابعت انه “سيتم جمع النتائج الواردة مع النتائج الأولية حال الانتهاء من ادخالها في المكتب الوطني والإعلان عنها كاملة”.
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