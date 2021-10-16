توضيح من التيار الصدري حول تسنم مها الدوري منصب رئاسة الوزراء العراقية

كشف مصدر في التيار الصدري، الجمعة، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن ترشيح مها الدوري لمنصب رئيسة الوزراء.

وقال المصدر ، إن “الانباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح عضو الكتلة الصدرية مها الدوري لمنصب رئيس الوزراء غير صحيحة”.

وأضاف أن “الكتلة الصدرية لديها عدد من المرشحين لتولي هذا المنصب، وان الدوري ليست من ضمن المرشحين”.

وكانت الهيئة السياسية للتيار الصدري قد نفت، الجمعة، إدلاء عضو الفريق التفاوضي للكتلة الصدرية نصار الربيعي بتصريح عن طبيعة الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء لوكالة الأنباء الرسمية.

وذكر المكتب الإعلامي للهيئة السياسية في بيان، إن “ماورد في وسائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشر الأخبار و اعتماد المصادر الرسمية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة”.

وأضاف البيان، أن “نصار الربيعي لم يلتق بأي وسيلة إعلامية، وسنقيم دعوة قضائية ضد المواقع الكاذبة التي تروج الأخبار الكاذبة”.

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