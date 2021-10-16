حقيقة رفع اعلام كوردستان في طوزخورماتو

كشف مسؤول حزبي في طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، يوم السبت، حقيقة رفع اعلام اقليم كوردستان في بعض احياء المدينة بعد حصد المكونئ الكوردي لمقعد نيابي في تلك الدائرة الانتخابية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن رفع اعلام اقليم كوردستان في بعض احياء طوزخورماتو ابتهاجاً بفوز الكورد بمقعد نيابي.

وقال معاون مسؤول المركز 16 لتنظيمات الاتحاد الوطني حسن محمد احمد إن “السكان رفعوا علم التحالف الكوردستاني الذي يضم (التغيير والاتحاد الوطني) بعد حصد مرشح الاتحاد الوطني كريم شكور قادر مقعداً نيابياً بواقع اكثر من 12 الف صوت”.

وبين أن “علم اقليم كوردستان لم يرفع في أي حي من احياء طوزخورماتو تحسباً من ردود غير منضبطة وفتن ربما تلحق بالمكون الكوردي”.

وأضاف أنه “رغم الحق الدستوري برفع علم اقليم كوردستان في المناطق الكوردية باعتباره علم مكون، إلا أن الاوضاع في الطوز لا تسمح بذلك حالياً”.

واعتبر احمد، “فوز الكورد بمقعد نيابي في صلاح الدين نصر كبير يعد بداية لتثبيت دعائم التعايش السلمي واستعادة الحقوق الادارية المسلوبة من الكورد في طوزخورماتو وفقاً للدستور العراقي الذي يمثل الكورد فيه شريكاً فاعلاً ورئيسياً”.

وتسببت احداث احراق وتفجير وتهير الاسر الكوردية في طوزخورماتو خلال احداث تشرين الاول/ اكتوبر عام 2017 بغياب المكون الكوردي عن الساحة الادارية والامنية والسياسية واغلاق مقار الاحزاب الكوردية باستثناء مقر الاتحاد الوطني ما انعكس سلباً على حظوظ الاحزاب الكوردية في الانتخابات النيابية.