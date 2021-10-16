عالية نصيف تشكر جمهور ائتلاف دولة القانون وشيوخ ووجهاء العشائر ومجالس الإسناد

عبرت النائبة عالية نصيف عن شكرها وتقديرها لجمهور ائتلاف دولة القانون وشيوخ ووجهاء العشائر ومجالس الإسناد وكل من دعم ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي وصوتوا للإئتلاف في الانتخابات النيابية.

وقالت في برقية شكر بعثتها اليوم :” لقد كنتم خير عونٍ لشعبكم في العملية الانتخابية من خلال منح أصواتكم الى من تؤمنون بأنهم يستحقون ثقتكم، لن ننسى الدور المشرف لجمهور ائتلاف دولة القانون وشيوخ ووجهاء العشائر ومجالس الإسناد في دعم ائتلاف دولة القانون ووفاءهم للسيد نوري المالكي الذي كان وسيبقى في خدمة شعبه “.

وأضافت :” تحية من القلب لكم أيها العراقيون الأصلاء، نعاهدكم أن نبقى في خدمة شعبنا بكافة شرائحه وأن نواصل مسيرتنا بإذن الله تعالى “.

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