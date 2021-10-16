في الدوحة.. نيجيرفان بارزاني يبحث الاستثمار وفتح قنصلية قطرية بأربيل

بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال زيارته يوم السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة مع نائب رئيس وزرائها الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني فرص الاستثمار القطرية في الإقليم وخطوات فتح القنصلية القطرية العامة في أربيل.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني وبعد وصوله مساء السبت الى دولة قطر اجتمع في العاصمة الدوحة مع نائب رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني ووزير خارجيته.

واشار البيان الى الجانبين اكد على تنمية العلاقات بين اقليم كوردستان ودولة قطر وتحدثا عن فرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الاموال القطرية في الاقليم ومنه الى العراق كله وخصوصا في المجالات التي يحتاج اليها الاقليم والعراق، منوها الى انهما ناقشا خطوات فتح القنصلية القطرية العامة في اربيل.

واضاف البيان ان الاوضاع في العراق ونتائج انتخابات مجلس النواب والعملية السياسية في البلاد واخر التطورات في المنطقة بصورة عامة وعدد من المسائل الاخرى المشتركة كانت محاور اخرى في اللقاء.