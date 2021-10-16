مناشدة من طلبة الاقسام الداخلية في الجامعة التكنولوجية الى وزارة التعليم العالي

السيد معالي وزير التعليم العالي المحترم

مر اسبوع على دوامنا في الجامعة التكنولوجية ولم تفتح لنا الاقسام الداخلية بالرغم من مناشداتنا الكثيرة لرئيس الجامعة التكنولوجية وللمسؤولين في الجامعة علما ان اغلبنا طلبة محافضات من عوائل فقيرة ولا نملك المصاريف الكافية لتاجير سكن خاص في بغداد. ان مسؤلي الجامعة التكنولوجية يعيشون في بغداد في بيوت فاخرة ويقومون بتاجير الاقسام الداخلية وعرضها للاستثمار على حساب الطلبة حتى اقسامنا التي كنا بها في السنوات السابقة تم غلقها في وجهنا بحجة عدم الاستيعاب. ان عدم فتح ابواب الاقسام الداخلية لطلبة الجامعة التكنولوجية بالرغم من ان بعض الاقسام الهندسية والعلمية باشرت باخذ المحاضرات حضوريا يحرمنا من حضور المحاضرات فكيف بنا نحن طلبة المحافضات ومن سوف يعوضنا عن ما فاتنا.

نرجوا من المسؤولين في وزارة التعليم العالي الوقوف مع ابنائكم الطلبة طلبة الاقسام الداخلية فنحن من محافضات بعيدة وليس لدينا امكانيات الايجار وبالاخص المشكلة تتفاقم بالنسبة لخواتنا الطالبات لكونهن يتعرضن لضغط كبير فليس باستطاعتهن السكن في شقق خاصة وان الحل الوحيد هو فتح كافة الاقسام الداخلية لنا.

كما وان هناك مضايقات نتعرض لها وبالاخص خواتنا الطالبات من موظفي المتابعة والامنية والاستعلامات بالجامعة التكنولوجية حيث يضغطون علينا بسبب مناشداتنا الكثيرة في ما يخص الاقسام الداخلية فهم لا يشعرون بمدى الحيرة والمأساة التي نمر بها. موظفي المتابعة يتعاملون معنا باسلوب متعجرف ويتحرشون بالطالبات دون محاسبة .

لذا نحن نطالب المسؤلين في وزارة التعليم العالي بانقاذنا وانقاذ مستقبلنا بعد ان تبين ان جميع وعود رئيس الجامعة التكنولوجية والمسؤولين في الجامعة هي وعود كاذبة واننا خلال هذا الاسبوع اذا لم نتوصل الى حل سوف نفترش الشارع المقابل للجامعة التكنولوجية وسنجعله اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبنا.

ابنائكم طلبة الاقسام الداخلية

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