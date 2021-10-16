منتخب شباب العراق يخسر أمام رديف الإفريقي التونسي ودياً بكرة القدم

وذكر بيان للاتحاد العراقي، انه دخلَ منتخب الشباب الشوط الأول بتشكيلةٍ جلّها من اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة.

واضاف، انه أجرى مدرب المنتخب (عماد محمد) تغييرات عديدة في الشوط الثاني الذي شارك فيه أغلب عناصر الفريق من أجل تقليل الفوارق الفنية بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء، واكتساب الخبرة اللازمة بمواجهة فريقٍ قوي يمتلك لاعبين محترفين من جنسيات مختلفة.