هل ستصبح مها الدوري أول رئيسة وزراء للعراق؟

ولم تشغل امرأة رئاسة الوزراء في العراق على الإطلاق.

وقال المصدر إن “الاخبار التي نشرت لدى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ترشيح عضو الكتلة الصدرية مها الدوري لمنصب رئيس الوزراء غير صحيحة”.

وأضاف أن “الكتلة الصدرية لديها عدد من المرشحين لتولي هذا المنصب، وان الدوري ليست من ضمن المرشحين”.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري، عن أن أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، الى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر.

ووفق نتائج أولية فإن الكتلة الصدرية جاءت أولا في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الأحد برصيد 73 مقعدا.