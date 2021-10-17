{آبل} تمدد برنامج إصلاح {AirPods Pro}

نيويورك: وكالات

مددت شركة آبل برنامج إصلاح AirPods Pro الذي يوفر إصلاحات أو بدائل مجانية لسماعات الأذن التي لديها مشكلات تتعلق بإلغاء الضوضاء أو الأصوات الثابتة.

وكان مستخدمو منصة ريديت أول من اكتشف التغيير الذي طرأ على صفحة دعم الشركة لبرنامج الإصلاح، الذي يشير الآن إلى أنَّ البرنامج يغطي أجهزة AirPods Pro المتأثرة لمدة ثلاث سنوات بعد بيعها بالتجزئة لأول مرة، بدلاً من عامين. ويبدو أنَّ الصفحة قد تم تحديثها في بداية شهر تشرين الأول.

وتم تقديم برنامج الدعم في الأصل في شهر تشرين الأول 2020، أي بعد عام واحد من الإصدار الأصلي لـ AirPods Pro في العام 2019. وهذا يعني أنَّ برنامج الإصلاح الخاص بالشركة قد تم تقديمه في الوقت الذي كان من المقرر فيه انتهاء صلاحية الضمان بالنسبة لوحدات الإطلاق.

ومع تمديد برنامج الإصلاح إلى ثلاث سنوات. يجب الآن تغطية AirPods Pro التي تم شراؤها عند الإطلاق حتى شهر تشرين الأول 2022.