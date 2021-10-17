آلية جديدة لتشغيل المولدات وتحديد سعر الأمبير

بغداد : اسراء السامرائي

أعدت محافظة بغداد آلية جديدة لسعر الامبير وساعات التشغيل للأشهر المقبلة والخاصة بفصل الشتاء والتي ستصدر نهاية الشهر الحالي.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة قيس الكلابي لـ”الصباح”: إنه “تم إعداد آلية عمل خاصة بالتشغيل لاصحاب المولدات والتي ستنفذ خلال فصل الشتاء المقبل”، مضيفا انه “من المؤمل ان تشهد تسعيرة الامبيرية بأنواعها تخفيضا”.

يشار الى ان سعر الامبير الواحد ضمن (الخط الذهبي) يتراوح بين 12 الى 20 ألف دينار، والتشغيل الليلي لـ12 ساعة يتراوح سعره بين 8 الى عشرة الاف دينار.

واوضح الكلابي أن “الآلية ترتبط بساعات التشغيل للطاقة الوطنية وكمية (الكاز) المجهزة للمولدات”، منوها بان “الخطة ستعلن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لمعرفة مدى تجهيزها للمناطق بالكهرباء، ومدى تجهيز وزارة النفط لمادة (الكاز)، ليتم على ضوء ذلك تحديد ساعات التشغيل وتسعيرة الامبير”.

يذكر ان اصحاب المولدات يعملون بتعليمات التشغيل للشهر الماضي، الى حين اصدار تعليمات تشغيل فصل الشتاء نهاية تشرين الحالي.

وذكر معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة أن “المحافظة تعمل بالتنسيق مع دوائر تجهيز المنتجات النفطية على زيادة حصة (الكاز) لدعم اصحاب المولدات بتشغيل ساعات اكثر للمواطن وباسعار اقل”، لافتا الى “وجود متابعة من قبل المحافظة للمخالفين ومحاسبة المقصرين ممن يستغلون المواطنين بأسعار مرتفعة للأمبير الواحد”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط