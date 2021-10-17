الديمقراطي الكردستاني يحذر من مرحلة حرجة أمام العراق

حذر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي اغا، اليوم الاحد، من مرحلة حرجة أمام العراق.

وقال علي اغا (الذي فاز باعلى الاصوات في نينوى)، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان “العملية الانتخابية التي جرت في 10 تشرين الحالي، هي انزه انتخابات ومثلت ارادة الشعب العراقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكشفت قدرة هذا الشعب على اختيار الاصح”.

واضاف، ان “العراق اليوم امام مرحلة حرجة، تتطلب من كل القوى السياسية، ان تتحلى بالهدوء، بالحفاظ على الوحدة والسلم المجتمعي، والتفكير بجدية بحفظ السيادة العراقية، ومنع العابثين بها، منها القوات التي اتت من خارج الحدود التي تتحكم بارادته ومقدارته في سنجار، على سبيل المثال”.

وتابع، ان “الكتل السياسية الكبيرة بصدد الشروع بالمفاوضات لتشكيل الحكومة، والتي يجب ان تكون مختلفة كليا عن الحكومات السابقة، فهذه الحكومة يجب ان تكون حكومة خدمات وراعية لحقوق الشعب العراقي، لاسيما الاقليات ومنهم الاقلية الدينية الايزيدية، التي تعرضت لابشع ابادة في التاريخ”.

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