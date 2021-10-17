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العمليات المشتركة توجه نداء للخاسرين في الانتخابات

وجهت قيادة العمليات المشتركة، الاحد، نداء للخاسرين في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات، تحسين الخفاجي، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” : “لن نسمح بحدوث أي اعتداء على الممتلكات العامة في العراق”، مبينا أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات في العراق يمر عبر القضاء”.

وأضاف الخفاجي: “نحن قادرون على الحفاظ على الوضع الأمني في العراق”، داعيا الخاسرين في الانتخابات إلى “مراعاة الوضع الأمني في العراق”.

وأكدالمتحدث الرسمي، أن “العمليات المشتركة تتعاون مع الحشد الشعبي لتأمين الوضع الأمني والدفاع عن العراق”.

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