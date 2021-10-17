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الكاظمي يدعو السياسيين “لتجاوز الخلافات واستعادة ثقة الناس”

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، إلى “تجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية” في العراق، مؤكدا أنه على النواب الجدد “واجب استعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وبالديمقراطية” في البلاد.

وقال مصطفى الكاظمي: “اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا، بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة. الناس اختاروا من يمثلهم، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد”.

وفي هذا الصدد، شدد على أنه تقع على عاتق النواب الجدد “واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي وإعادة الثقة بالديمقراطية”.

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وأكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة “تجاوز الخلافات”، قائلا: “علينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية أو الشخصية، للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء”.

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كما أشار بلهجة حازمة، إلى أن “السياسة أصبحت تعني لدى البعض، الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس”.

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