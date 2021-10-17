برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي..إدارة معرض البصرة الدولي للكتاب تنهي استعداداتها

أكدت إدارة معرض البصرة الدولي للكتاب، امس السبت، أن معرض الكتاب الذي يحمل شعار (البصرة تقرأ)، سينطلق في المحافظة بدءاً من يوم 20 تشرين الأول الجاري ولغاية الـ30 من الشهر نفسه.

وفي ما يلي نص البيان الذي صدر عن إدارة المعرض:

بيان معرض البصرة الدولي للكتاب

الدورة الأولى

ينطلق معرض البصرة الدولي الأول للكتاب في العشرين من تشرين الأول الجاري إلى الثلاثين منه، على أرض المعارض / المعقل تحت شعار “البصرة تقرأ”.

وتُعبر رسالة المعرض عن مكانة مدينة البصرة كحاضنة للثقافة والمثقفين وملتقى للأدباء والمفكرين والفنانين. وقد أكدت اللجنة المنظمة للمعرض ان اختيارها للبصرة هذا العام انما هو تأكيد على أن مدينة السياب والفراهيدي وابن الهيثم ومحمد خضير لا تزال رئة العراق الثقافية، وان الحرص على تنظيم هذه الدورة الاستثنائية، في ظل التدابير الاحترازية الصحية في مواجهة جائحة كورونا، يعكس الايمان بضرورة استمرار الفعل الثقافي، واستنهاض الحركة الثقافية لإعلاء شأن المعرفة والثقافة في اشاعة الوعي الانساني ورفد الانسان بكل مقومات إعادة بناء ذاته وتغيير واقعة بما يُمكنه من الارتقاء بوطنه واستنهاض المجتمع بأكمله، واللحاق بركب الحضارة والتقدم. وهي الرؤية التي طالما كرستها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، مؤكدة من خلالها على أن يبقى الكتاب خير جليس واداة لتعميق الوعي بقيمة الانسان ودوره في تغيير حاضره وبناء مستقبله.

سيشهد المعرض مشاركة نخبة من الكتاب والمفكرين والفنانين والنقاد البارزين يقدمون باقة من الفعاليات والندوات الثقافية والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف ميادين الإبداع الفكري والثقافي والفني.

تقيم المعرض، مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، برعاية سيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتعاون مع محافظة البصرة واتحاد الادباء والكتاب العراقيين، واتحاد ادباء البصرة وجمعية الناشرين العراقيين.

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