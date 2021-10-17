بعد عملية العد والفرز اليدوي..المفوضية: النتائج لم تتغير كثيراً!

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، أنه تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.

وقال مدير دائرة الاعلام والاتصال في مفوضية الانتخابات، حسن سلمان، في تصريح صحفي تابعته (المدى) إنه “ستتم إضافة نتائج الفرز اليدوي للمحطات المحجورة إلى النتائج الأولية المعلنة”.

وأضاف سلمان، أن “معظم الطعون لا ترقى إلى مستوى التأثير على العملية الانتخابية”، مؤكداً أنه “تم التعامل مع الطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات”.

ولفت إلى أنه “بعد إعلان النتائج النهائية ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون”.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال عضو الفريق الإعلامي بالمفوضية عماد جميل في تصريح منفصل، إنه “حتى الآن (صباح أمس) تم إنجاز 95‎%‎ من العد والفرز اليدوي في عدد المحطات الكلي البالغ عددهن 3681″، لافتاً الى أن “عدد الشكاوى الكلي بلغ 356، اثنان منها حمراء”.

وأوضح جميل أن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الالكترونية، وهذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين”، مبيناً أن “نتائج هذه المحطات تمت إضافتها الى النتائج الأولية”.

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