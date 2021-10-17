حياة العاملين في العراق بخطر.. أكثر من 580 إصابة عمل خلال 6 أشهر

اكثر من 580 اصابة عمل لحقت بعمال عراقيين خلال الاشهر الـ6 الاولى من العام الجاري في عموم العراق، وسط افتقار معظم الانشطة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص لإجراءات وشروط السلامة، مايهدد حياة العاملين.

وقال معاون مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مشرق عبدالخالق في بيان ان “فرق التفتيش التابعة للمركز رصدت حوادث وإصابات نتيجة افتقار بيئة العمل في القطاعين الخاص والعام، الى شروط الصحة والسلامة وقلة الوعي بأهمية توفرها حفاظا على حياة العاملين فيها”. وأضاف عبد الخالق، ان “رصد وتسجيل اصابات العمل في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، يتم من خلال التعاون مع الجهات الصحية المخولة بموجب قانون العمل”.

وذكر عبد الخالق ان “نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية، من شأنه تقليل الاصابات للحفاظ على عناصر الانتاج وفي مقدمتها العنصر البشري، بيد ان اغلب المشاريع لا تعير لهذا الجانب الاهمية المطلوبة، ما يعرض حياة العاملين الى الخطر”. وأوضح، أن “محافظة بابل سجلت اعلى نسب اصابات بواقع 199 خلال النصف الأول من العام الحالي، تليها بغداد بواقع 179 إصابة منها 104 في الكرخ، و75 في الرصافة”، مشيرا الى أنه “تم تسجيل 56 إصابة في محافظة واسط، و48 إصابة في ديالى، فيما سجلت ميسان 54 إصابة، وبلغت في نينوى 33 إصابة، وكانت في كربلاء المقدسة 13″، مايعني تسجيل قرابة 582 اصابة عمل خلال 6 اشهر فقط من العام الجاري في مختلف المحافظات.

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