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شعر حر..فوق حد الأفضلية

نوع المقال / شعر حر
العنوان /فوق حد الأفضلية

تيراميسو
اللّولبة الحمراء..

كتبت لي ذات يوم
أنت عندي شئ
فوق حد الأفضلية..!
طرأ على خاطري
أن اقرأ كتابا..
يحكي عن
ابجدية الأفاضل

سألتها :مثل أي شئ !؟
قالت لي: كاللّولبة..
اللّولبة الحمراء
أعلى التيراميسو..
(كاتو).. الكيكة الإيطالية

تيراميسو.. !؟ (اي) ..
اللّولبة الحمراء ! ؟
اللّولبة الحمراء

(تستدرك)  ..
لا لزهاء لونها
ولا لطرافة انحنائها

لكنك من بين جموع الكياكي
تستطيع ان تعرف بها
الكيكة من غيرها
بأنها لا لبس فيها
هي تيراميسو..
(الكاتو) الايطالية

تيراميسو

الاسم / كيلان ظاهر
(H3_Y1)
الإقامة / تركيا_اسطنبول
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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