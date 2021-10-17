وزير الموارد: لن نسمح بالتجاوز على حصص المحافظات

أكد وزير الموارد المائية، أمس السبت، أن الوزارة لن تسمح بالتجاوز على الحصص المائية للمحافظات.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير الموارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني عقد في مبنى مديرية الموارد المائية في محافظة المثنى اجتماعاً ضم نائب المحافظ وعدداً من السادة المديرين العامين ومديري مديريات الموارد المائية في محافظات بابل والديوانية والمثنى لمتابعة إطلاقات المياه للمحافظات الواقعة على ذنائب الأنهر”. وأكد الحمداني حسب البيان على “ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارة والحكومات المحلية في المحافظات لضمان إيصال الحصص المائية إلى الجميع وبعدالة”، مبيناً أن “الوزارة اتخذت إجراءات فعالة لتأمين إرواء مساحة زراعية جيدة خلال الموسم الزراعي الشتوي المقبل، وأن الموسمين الماضيين شهدا نجاحاً لم يتحقق منذ سنين بالرغم من ظروف الشح المائي”.

وأشار الى أنه “في ضوء استمرار انحسار الأمطار في العراق والمنطقة اتخذت الوزارة عدة إجراءات للحد من آثار الشح المائي”، داعياً “الجميع الى تفهم الوضع الحالي موجهاً بتكثيف تطهير الجداول والأنهر لايصال المياه الى الذنائب”. وبين وزير الموارد المائية أن “التجاوزات على الحصص المائية ستؤثر بصورة كبيرة على المحافظات الواقعة في الذنائب، وأن الوزارة لن تسمح بالتجاوز على الحصص المائية للمحافظات، ونحن ماضون في إزالة جميع التجاوزات”.

وتابع الحمداني أن “مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية العراق والجمهورية التركية دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان التركي ورئيس الجمهورية التركية عليها، وتكمن أهمية مذكرة التفاهم في كونها تضمن حصة مائية عادلة للعراق، وفي ما يخص الجانب الإيراني فلم نجد أي تعاون ونأمل من الجارة إيران بالجلوس لطاولة المفاوضات والوصول الى تفاهمات لاستحصال حصة العراق المائية”.

وتابع البيان أن “الزيارة شملت الاطلاع على عمل محطة ضخ السوير موجهاً بصيانتها لضمان ديمومة إيصال المياه الى جميع المستحقين وبعدالة”.

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