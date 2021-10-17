“”في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال

“ارسيف”: 3 باحثون عراقيون على قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً

نجح ثلاث باحثون من العراق في أن يكونا ضمن قائمة الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال في العالم العربي. وفق التقرير السنوي 2021، لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف – Arcif).

وجاء الباحثون الثلاث، د. سعد علي حمود العنزي بجامعة بغداد، ود. هاشم فوزي دباس العبادي، و د. حامد كريم الحدراوي، بجامعة الكوفة ،على المراتب الخامسة والثامنة والعاشرة على التوالي، ضمن قائمة المؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً، في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال.

وقال تقرير “ارسيف 2021″، وهو مؤشر للإنتاج والمحتوى العلمي العربي في المجلات العلمية، إن “الـ 10 مؤلفين الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال ينتسبون إلى 6 دول عربية”. التي شملت الجزائر، البحرين، الأردن، والجزائر، السعودية، فلسطين.

وبين التقرير أن “الـ 10 مؤلفين تصدروا قائمة المؤلفين المستشهد بإنتاجهم العلمي عربياً، البالغ عددهم أكثر من 11,000مؤلفاُ، وكانت أعمالهم قد نشرت في 149 مجلة علمية وبحثية في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال، استطاعت تجاوز معايير الاعتماد العلمية المحددة “.

وقال رئيس مبادرة “ارسيف” أ. د. سامي الخزندار، ومؤسس قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج العلمي التي تصدر التقرير، في “تقرير ارسيف 2021، أن الفرق العلمية لمعامل “ارسيف ARCIF” فحصت الإنتاج العلمي والبحثي لـ ,000 196 مؤلفاً عربياً، نشرت أعمالهم عبر ,000 504 مقالة علمية وبحثية، في مختلف التخصصات الاكاديمية. وبلغ عدد المؤلفين المستشهد بمقالاتهم فيها 30,700 مؤلفاً.

ومن المناسب الإشارة إلى أن معامل التأثير “ارسيف”، الذي أسس عام 2013، يقيس الأهمية النسـبية للمجلات العلمية المحكّمة، ضمن مجال حقلهـا المعرفـي، استناداً إلى 32 معياراً عالمياً، يُصار إلى تطبيقها على نحو 5100 مجلة علمية وبحثية عربية، تصدر عن أكثر من 1,400 هيئة علمية وبحثية موزعة على 27 دولة عربية واجنبية تصدر فيها مجلات علمية وبحثية باللغة العربية، منها بريطانيا، هولندا، تركيا، ماليزيا، الهند، وباكستان وغيرها. ونجح منها في تقرير “ارسيف 2021 ” (877) مجلة في تحقيق ال 32 معيارا والمتوافقة مع المعايير العالمية، والتي يعتمدها معامل التأثير ” ارسيف” للمجلات.

أما على صعيد معايير اختيار المؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً، أشار أ. د. الخزندار أن “تقرير ارسيف 2021 “، اعتمد معايير إضافية جديدة وأكثر شمولية عن سابقاته في هذا المجال، والتي استندت إلى بيانات ناتجة عن مسح ضخم ونوعي للإنتاج العلمي العربي للباحثين في العالم العربي”.

وأوضح الدكتور الخزندار المعايير المعتمدة لاختيار المؤلفين الأكثر تأثيرا عربياً، تتضمن إجمالي عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلف. وكذلك عدد وتوزع دول (النطاق الجغرافي) للباحثين المستشهدين بمقالات المؤلف. أيضاً عدد الاستشهادات الذاتية للمؤلف، وأخيراً، معيار عدد المقالات المنشورة للمؤلف في مجلات معتمدة في “ارسيف”.

وضمت قائمة المؤلفين ال 10 الأكثر تأثيراً عربياً، في مجال العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال كلاً من:

علام محمد موسى حمدان، الجامعة الأهلية (البحرين) في المرتبة الأولى. بندر كريم قاسم أبو تايه، جامعة البلقاء التطبيقية (الأردن) ثانياً. جميل حسن محمد النجار، جامعة القدس المفتوحة (فلسطين) ثالثاً. يليه نهاية عبد الهادي مصطفى التلباني، جامعة الأزهر-غزة (فلسطين) رابعاً. وكما حصل كلاً من سعد علي حمود العنزي، جامعة بغداد (العراق)، و أحمد بوبكر سلامي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر) على المرتبة الخامسة. وتلاهما سعيد علي العضاضي، جامعة الملك خالد (السعودية) سابعاً، محمد زرقون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة (الجزائر)، وهاشم فوزي دباس العبادي، جامعة الكوفة (العراق)، على المرتبة الثامنة. وحصل كلاً من محمد جودت محمد فارس، جامعة الأزهر (فلسطين)، وحامد كريم الحدراوي، جامعة الكوفة (العراق)، على المرتبة العاشرة.

وتقدم قاعدة “ارسـيف” بيانـات المؤلفين والباحثين العرب الأكثر تأثيراً عبر “منصـة رقمية متطورة”، تتيح الاطـلاع على العديد من المعايير والتقارير المتنوعة والخاصـة بهذه البيانات، عبر الرابط الإلكتروني: http://emarefa.net/arcif/ .

ويذكر أن معامل “ارسيف” يخضع لإشراف لجنة علمية و “مجلس اشراف وتنسيق”، يضم ممثلين لـ “منظمة اليونيسكو”، و”لجنة الأمم المتحدة لغرب اسيا (الإسكوا)”، و”مكتبة الاسكندرية”، و”جمعية المكتبات المتخصصة العالمية”، وقاعدة بيانات “معرفة “، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من عدة دول عربية وأجنبية.”

قسم الإعلام والعلاقات العامة

قواعد “معرفة” الرقمية

عمان / الأردن

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