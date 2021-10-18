احتجاز مراسل مؤسسة شاربريس الاعلامية داخل محطة للوقود في كركوك لمنعه من التغطية

١٨/١٠/٢٠٢١

احتجزت عناصر من الشرطة المسؤولة عن حماية محطة عقبة بن نافع في كركوك مراسل مؤسسة شاربريس اكام وزيري، اثناء اداء عمله، صباح اليوم الاثنين.

وافاد وزيري في اتصال هاتفي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق انه كان، اليوم الاثنين، في مهمة صحفية لتغطية الزخم الحاصل امام محطات الوقود، بسبب نقص المشتقات النفطية، وتزاحم المواطنين للحصول على الوقود، وتفاجأ فور وصوله بمنع موظف في المحطة من السماح له بالدخول والتغطية، الأمر الذي دفعه الى التغطية من خارج بناية المحطة، الا ان القوات الامنية الحامية للمحطة قامت باحتجازه داخل المحطة والتحقيق معه لمدة ساعة، ومسح جميع تسجيلاته، واطلاق سراحه، بعد ان طالبته بعدم العودة الى المكان.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع واحتجاز الصحفي، وتعده انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا، وتطاولا على مبادئ النظام.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية كافة في كركوك الى الكف عن منع الصحفيين من اداء مهامهم، وعدم حجزهم او اعتقالهم، امتثالا للدستور، الذي اتاح للصحفيين العمل دون اي شرط او قيد او تنسيق مع الجهات الخدمية وغيرها.

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