الدفاع المدني ينقذ طفلاً سقط في بئر عميقة بالموصل

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، انقاذ طفل سقط في بئر عميقة بالموصل.

وقال بيان للدفاع المدني ، ، إن فرقها “تمكنت بصعوبة شديدة، اليوم ، من انقاذ طفل بعمر سنة ونصف سقط داخل بئر في الموصل، بعمق 50 متر وبقطر ضيق لا يتجاوز النصف متر فقط”.

وأضاف البيان، انه “استحال انزال رجل من الدفاع المدني نظرا لضيق البئر ليتم لاستعانة بفتى متطوع نحيل الجسم”.

وتابع، انه “تم ربط اقدامه وانزاله رأسياً الى اسفل البئر ليتمكن من الوصول الى الطفل و حمله بأحكام ليتم بعدها رفع الأثنين من قبل فرق الدفاع المدني ليصلا الى أعلى البئر بسلام”.

واوضح انه “تم الاسراع بتقديم الإسعافات الأولية الى الطفل ، اذ كانت حالته الصحية مستقرة”.

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