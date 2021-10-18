الفنان وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

وفقاً لمصادر إخبارية، فقد تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع وقع على أوتوستراد جبيل في لبنان. 480p low geselecteerd als afspeelkwaliteit إمرأة تحتضن فتيات بعمر الـ 18 عام. لتزرع الأمل المفقود في قلوبهن! – بين قوسين إمرأة تحتضن فتيات بعمر الـ 18 عام. لتزرع الأمل المفقود في قلوبهن! – بين قوسين اقرأ أيضاً : عمرو دياب ينشر صورة من الطائرة قبل بدء حفله في العقبة وأفادت المعلومات أن وائل نقل إلى أحد المستشفيات للعلاج، وتشير الصور لسيارات الفنان اللبناني وائل كفوري إلى مدى شدة الحادث. ولم يتم الكشف إلى الآن حول الحالة الصحية لفنان وائل كفوري قناة رؤيا