النقل تتحدث عن ميناء الفاو وتكشف نسب انجازه

كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن عن نسب إنجاز ميناء الفاو الكبير في البصرة.

وذكر أعلام وزارة النقل، أن “مشروع القناة الجافَّة هو الخط البري الدولي الذي يربط جنوب العراق بشماله، حيث إن الموانئ العراقية المتمثلة بوزارة النقل ترغب بربط ميناء الفاو بهذه القناة”.

وأوضح، أن “السبب وراء هذا المشروع يأتي لتنقل البضائع القادمة من الهند وشرق آسيا والخليج العربي والتي تضع بضائعها داخل ميناء الفاو الكبير لنقلها الى شمال العراق ومن ثم الى تركيا وبعدها الى المخزن الأوروبي في المانيا”.

وأضاف، أن “الشركة المسؤولة تسعى لا نجاز الطرق الداخلية، حيث بلغ الإنجاز الآن في نفق المخمور أو نفق الحرير إلى اكثر من ٧٥% أي الى مرحلة الصب”.

وأشار الى أن “هذا النفق يعتبر هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يربط الفاو الكبير بأم قصر ومنها إلى الخط الدولي او الخط السريع الواصل الى شمال العراق”.

وتابع أن “مشروع الفاو الكبير هو من المشاريع التي وقعت عقودها مع وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق وبدأت بالتنفيذ، والآن وصل الى مراحل متقدمة بالإنجاز”.

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