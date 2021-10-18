بينهم عراقيون.. 4.3 ألف مهاجر غير شرعي بأوروبا ومكتب اللجوء الأوروبي يحذر

حذر مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) من خطر تفاقم الوضع مع المهاجرين غير الشرعيين على حدود بيلاروس مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، نينا غريغوري، في مقابلة نشرت اليوم الأحد في أحد وسائل الإعلام الألمانية: “الوضع في البلدان الواقعة على الحدود مع بيلاروس خطير للغاية. وبالتأكيد لا يمكن حله في المستقبل القريب”.

وأشارت غريغوري إلى أن لاتفيا وليتوانيا أكثر الدول التي عانت من أزمة المهاجرين.

وتابعت غريغوري قائلة: “مثال واحد فقط: ليتوانيا تسجل عادة 500 طلب لجوء في السنة. الآن سجلت السلطات أكثر من 2.5 ألف طلب من لاجئين وصلوا من بيلاروس، منذ أن بدأ تدفق المهاجرين في أوائل الصيف”.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الشرطة الفدرالية الألمانية تسجل أيضا على الحدود البولندية زيادة كبيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس. فمنذ بداية أغسطس، وصل أكثر من 4.3 ألف مهاجر غير شرعي من دول مثل العراق وسوريا وإيران عبر أراضي بيلاروس وبولندا.

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