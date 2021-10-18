جستن ميرام يفجر مفاجأة بشأن مدرب المنتخب أدفوكات

قال جستن ميرام، إن جميع المدربين الذين اشرفوا على تدريبي في المنتخب الوطني افضل من ادفوكات بـ10 مرات.

وذكر جستن ميرام بتصريح صحفي ان “المدربين الذي اشرفوا عليه بالمنتخب جميعهم أفضل من المدرب الحالي للمنتخب الوطني الهولندي ادفوكات”.

و اضاف ميرام انه “كان يعاني من التمييز بالتعامل من قبل إدارات المنتخب الفنية و الإدارية السابقة و كان يتمنى ان يكون التعامل عادل و والمفروض ان الجميعِ يعمل بروح الفريق الواحد”.

وتابع أن “المستوى الفني الغير مقبول الذي ظهر به المنتخب خلال الاربع مباريات السابقة بتصفيات كأس العالم يتحملها الكادر الفني و دعى الجمهور الى عدم القسوة على الاعبين و الوقوف إلى جانبهم بالمباريات المقبلة بالتصفيات المونديالية و التشبث بحلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022″ز