عمليات مداهمة تفاجئ الدواعش في حزام بغداد

بغداد : عبدالرحمن ابراهيم

فوجئت عصابات داعش الارهابية، بعمليات نوعية نفذتها قوات مشتركة في ثلاث مناطق في حزام العاصمة بغداد، في حين اطيح بسبعة ارهابيين في محافظة نينوى.

العملية النوعية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، وشرعت فيها قوة مشتركة من الاستخبارات واحد ألوية المشاة، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين في أقضية اللطيفية الكيلو 31 والمحمودية بحي الكرار، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

وبالتزامن مع هذه الملاحقة الامنية ، نفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، عملية مطاردة وتفتيش لمخابئ بقايا عصابات داعش في الطارمية والتي يتخذها الارهابيون مأوى لهم ومنطلقا لتنفيذ عمليات اجرامية ضد المدنيين.

وفي نينوى، تمكنت قوات الحشد الشعبي من القاء القبض على إرهابي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اصولياً، كما تمكنت قوة مشتركة من تفجير وكر للارهابيين في سلسلة جبال المحلبية جنوب شرق تلعفر.

وفي عملية منفصلة اخرى، القت القوات الشرطة القبض على 7 من عصابات داعش الارهابية في مناطق متفرقة في أيسر الموصل.

واشارت التحقيقات الاولية ان ثلاثة من المقبوض عليهم كانوا يعملون مقاتلين في ما يسمى ديوان الجند، واثنين كانا يعملان في ما يسمى بالحسبة، خلال سيطرة الارهابيين على مدينة الموصل.

في غضون ذلك، نفذت عملية في محافظة كركوك ، عثر خلالها على مخبأ كبير للاعتدة في اطراف وادي “ابو خناجر” في قرية “السلام” التابعة الى ناحية الرياض.

المخبأ احتوى 11 عبوة ناسفة، و11 صاروخ كاتيوشيا، و صاروخي قاذفة، وتم تفكيكها واتلافها من قبل مفرزة معالجة المتفجرات.

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