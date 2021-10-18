مسرور بارزاني يشارك بمراسم المولد النبوي في العاصمة أربيل

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، في مراسم إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة أربيل.

يذكر ان مراسم إحياء المولد النبوي تقام في الكثير من المساجد ويتجمع آلاف المحتفلين منذ الصباح في الساحات الرئيسية وسط أربيل، وخاصة محيط القلعة الأثرية، رافعين أعلامًا ولافتات مكتوب عليها شعارات تعبر عن قدسية تلك المناسبة، بينما تنساب أناشيد دينية من مكبرات صوت منتشرة في الأرجاء.

والمولد النبوي هو احتفال تحييه أربيل وباقي مدن إقليم كوردستان عبر توزيع الحلوى وتبادل الأطعمة وغيرها من الفعاليات.

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